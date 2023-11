Gas Sales, Recine a Volley Piacenza: “Contro Cisterna è come una finale”

Sarà come una finale. Francesco Recine non si fida di Cisterna: lo schiacciatore della Gas Sales, ospite della puntata di ieri sera di “Mondo Volley Gas Sales Bluenergy”, ha parlato così dell’avversaria che i biancorossi affronteranno questa sera al PalabancaSport: “I nostri avversari vengono dalla sconfitta contro Padova e vorranno rifarsi, esattamente come noi. Quest’anno tutte le squadre si sono rinforzate e ogni partita dipende da quello che faremo, saranno tutte finali e anche contro Cisterna ci vorrà la massima attenzione”.

Ci vorrà il Recine visto in questo primo scorcio di stagione, apparso tra i più in forma e continui del gruppo di Anastasi. “Sì, in generale sono soddisfatto di quello che sto facendo, per ora le cose vanno bene – ha detto “Checco” – sento la fiducia dell’allenatore e cerco di dare il massimo per aiutare la società a raggiungere i suoi obiettivi. Adesso è ancora presto per stilare dei bilanci di squadra, ma c’è un’aria più “leggera” quest’anno perché il metodo di lavoro è più orientato al miglioramento e non a evidenziare gli errori. Peccato aver perso il big match di Trento: il primo set è stato punto a punto, poi nel secondo abbiamo anche pagato le fatiche di coppa e siamo andati troppo a corrente alternata”. Chissà che queste prestazioni non convincano anche il ct della Nazionale De Giorgi a puntare su di lui dopo averlo escluso dalle ultime avventure azzurre: “Questa esclusione mi ha fatto male, è vero che così ho avuto più tempo per godermi la famiglia e prepararmi per la Gas Sales, però in questa stagione darò tutto anche per riprendermi la maglia azzurra”.

Nello studio del conduttore Marcello Tassi, accompagnato nelle analisi dal giornalista e telecronista Simone Carpanini, è stato ospite anche Nicolò Hoffer, il libero biancorosso ha fatto il suo esordio stagionale a Trento. “Sono stato molto contento di aver esordito da titolare proprio contro Trento visto che io sono trentino e mi sono sentito quasi a casa – ha raccontato – spiace avere perso perché secondo me la prestazione è stata positiva”. Con Anastasi sta trovando più spazio: “Il coach vuole che siamo sempre sul pezzo perché avremo tante partite da giocare, io cerco di farmi trovare sempre pronto. Giocare una partita importante come quella di Trento mi ha fatto capire cosa devo migliorare ed è stato sicuramente un bel banco di prova, adesso spero di avere altre occasioni per mettermi in mostra. La Nazionale? È il sogno di tutti, spero di poterlo fare un giorno e io lavoro in palestra anche per questo obiettivo”.