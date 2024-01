Gas Sales, Galassi per il prossimo anno. Prende quota la suggestione Bovolenta Jr.

Mentre la Gas Sales Daiko si gode il passaggio ai Quarti di finale di Champions League, la dirigenza biancorossa è al lavoro per allestire – o meglio, ritoccare – la rosa in vista della prossima stagione.

MAAR SICURO, SI CERCA UN ALTRO MARTELLO – Data per certa la partenza di Ricardo Lucarelli, con lo schiacciatore brasiliano che la prossima annata sportiva giocherà in Giappone, il club di Elisabetta Curti è al lavoro per individuare un sostituto. Dopo aver intavolato un accordo verbale con la società, Torey DeFalco – talentuoso americano classe 1997 in forza all’Asseco Resovia – ha scelto di fare dietrofront, ammaliato (come tanti altri suoi colleghi, compreso il “piacentino” Lucarelli) dalle ricche offerte provenienti dal Giappone. Sfumato dunque l’obiettivo numero uno, la Gas Sales avrebbe virato sul canadese Stephen Maar: il martello canadese, alla sua seconda stagione a Monza, è praticamente certo di indossare la maglia biancorossa il prossimo anno. Con Francesco Recine – protagonista sin qui della migliore stagione da quando difende i colori di Piacenza – destinato al ruolo di titolare e Robbert Andringa (spesso utilizzato da coach Anastasi per infondere equilibrio alla seconda linea) che con ogni probabilità rimarrà a Piacenza, il club è ancora alla ricerca di un altro martello per completare il reparto. Qualche novità è attesa nei prossimi giorni.

GALASSI VICINO – Oltre allo schiacciatore, la Gas Sales si è mossa per accaparrarsi un nuovo centrale. Nel mirino è finito Gianluca Galassi, totem di Monza e della Nazionale di Fefè De Giorgi, un vecchio pallino della Gas Sales che sembrerebbe (ma anche in questo caso si tratta di ipotesi) molto vicino a vestire la maglia di Piacenza la prossima stagione.

SUGGESTIONE BOVOLENTA – Infine, ecco la grande suggestione: per il ruolo di secondo opposto dietro a Yuri Romanò (il quale avrebbe recentemente rinnovato il contratto con la società biancorossa) il club starebbe pensando ad Alessandro Bovolenta. Figlio dell’indimenticato Vigor, con quest’ultimo scomparso prematuramente nel 2012 dopo aver scritto pagine indelebili nel libro del volley italiano e piacentino, il classe 2004 attualmente a Ravenna in Serie A2 (già nel giro della Nazionale maggiore) sembra pronto al grande salto in una big di Superlega. Dopo aver esordito nella massima serie l’anno scorso (facendosi apprezzare in più di un’occasione nonostante la retrocessione finale della squadra ravennate) Bovolenta ha scelto di rimanere in Romagna anche nella stagione attuale. Il suo arrivo a Piacenza rappresenterebbe una mossa intelligente in ottica futura, con la Gas Sales che si assicurerebbe un opposto giovane e di prospettiva, che accanto a Romanò potrebbe crescere esponenzialmente.