Pioggia di medaglie per i giovani del Karate Piacenza al 4° Trofeo Nord Italia

La squadra giovanile del Karate Piacenza Farnesiana ha centrato importanti medaglie al 4° Trofeo Nord Italia che si è tenuto nei giorni scorsi a Meda (in provincia di Monza).

Cinque le atlete che hanno conquistato la medaglia d’oro: si tratta di Aicha Kouhaih (Under 12, 54 chili), Giulia Centonze (Under 12, 35chili), Mia Vera (Under 10, 30 chili), Maristella Salvo (Cadetti, 54 chili) e Nicole Longeri (Cadetti, 47 chili).

Medaglia d’argento, invece, per Michelle Rizzoli (categoria Under 12, 35 chili) e medaglia di bronzo per Sofia Bouraya (Juniores, 53 chili).

Quinto posto, infine, per Nicole ed Elia Famà nella categoria Under 10, 30 chili e nella categoria Under 12, 35 chili.

Ad accompagnare gli atleti il maestro maestro Gian Luigi Boselli, il tecnico Giorgio Livelli e l’istruttore Pier Paolo Cagnoni, assistiti dai tecnici Giulia Ghilardotti e Marco Risoli.

I prossimi impegni per gli atleti più titolati e più esperti della società sono l’Open di Campania a Eboli (Salerno), la Coppa del mondo a Jesolo ove sono previsti più di 4mila atleti provenienti da 80 nazioni da tutto il mondo: entrambe gare valevoli per il ranking nazionale Fijlkam che consente di acquisire punti utili per conquistare il posto da atleta nella nazionale azzurra (cadetti, junior e under-21) relativamente ai Campionati Europei e Mondiali 2024 e l’Open di Lloret de Mar (Spagna), che si terranno dal 28 al 30 dicembre.