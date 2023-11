Assigeco a caccia di punti contro Chiusi, ultima in classifica. “Servirà intensità”

Il match contro Verona si è concluso nel migliore dei modi per l’Ucc Assigeco Piacenza, con la tripla di Lorenzo Querci allo scadere che ha regalato un enorme sorriso dopo quattro stop consecutivi. Per la decima giornata di campionato i biancorossoblu tornano “on the road” direzione Toscana, ospiti dell’Umana San Giobbe Chiusi, formazione attualmente ultima in classifica ma capace di mettere in seria difficoltà qualsiasi squadra affrontata. Con la palla a due fissata al PalaPania per oggi pomeriggio alle 18:00, i ragazzi di coach Stefano Salieri proveranno a dare continuità all’ottimo lavoro svolto domenica scorsa, come sottolineato dal viceallenatore Humberto Manzo.

“Nel complesso abbiamo fatto una grande partita, mantenendo sempre alta la concentrazione e l’intensità difensiva, conducendo la gara per quasi tutti i quaranta minuti. – spiega Manzo -. Sul finale c’è stato qualche episodio che potevamo gestire meglio: dovevamo fare fallo per non concedere un tiro da tre punti a una squadra forte come Verona. Poi comunque siamo stati bravi a tenere i nervi saldi ed eseguire alla perfezione l’ultima rimessa che ci ha consegnato la vittoria”. Riguardo al match di oggi pomeriggio ecco le parole del viceallenatore: “Chiusi è una squadra che non rispecchia i punti che ha in classifica. Sono molto abili nel mettere gli avversari in difficoltà con tanti cambi difensivi, e finora se la sono sempre giocata con tutti. Noi dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto con Verona cercando di fare una prestazione ad alta intensità, aggressività e concentrazione per tutti i quaranta minuti”.