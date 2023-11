Gas Sales Daiko, le iniziative per la Champions: merenda del tifoso e visita al Palabanca

“Vogliamo il Palabanca pieno”. L’invito ai piacentini arriva dal sindaco Katia Tarasconi: Piacenza è pronta ad accogliere il magico fascino della Champions League di Volley, che tornerà nella nostra città mercoledì alle 20.00 con la Gas Sales Daiko di coach Andrea Anastasi impegnata nella prima partita contro Ankara. Società, Comune e sponsor metteranno in campo una serie di iniziative per l’occasione: la maglia del libero biancorosso sarà griffata Pagani Geotecnical. L’amministrazione organizzerà ad ogni partita visite guidate per gli ospiti che arriveranno dall’Europa, mentre al PalabancaSport la Coldiretti sarà presente con la “merenda del tifoso” a base di prodotti locali.

