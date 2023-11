Gas Sales, buone notizie dall’infermeria: Yuri Romanò è tornato ad allenarsi

Notizie estremamente positive arrivano dall’infermeria biancorossa: l’opposto Yuri Romanò, ai box dal 31 ottobre scorso (semifinale di Supercoppa contro Civitanova) per un problema muscolare al retto addominale, ieri ha ripreso ad allenarsi. È ancora presto per abbozzare la data del suo rientro in campo, ma intanto la Gas Sales Bluenergy ha potuto riabbracciare il suo bomber.

Nel frattempo, smaltita la delusione per la sconfitta casalinga contro Ankara nel primo incrocio della Pool C di Champions League, Piacenza si prepara a vivere l’ennesimo test contro una compagine, Monza, che in Superlega sta proponendo un volley di altissimo livello. Vincere domenica sera in casa del Vero Volley rappresenterebbe una bella iniezione di fiducia per una Gas Sales ancora alla ricerca della sua stabilità.