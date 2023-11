Dopo Chiusi, l’Assigeco prova a rialzare la testa. Al Palabanca arriva Orzinuovi

La trasferta di Chiusi ha lasciato un retrogusto amaro all’Ucc Assigeco Piacenza, che quando sembrava a un passo dalla vittoria ha visto i padroni di casa segnare portando il match ai supplementari, risultati poi fatali. Archiviato il match toscano, i biancorossoblu si apprestano a tornare al PalaBanca per l’ultima giornata del girone d’andata, dove ospiteranno l’Agribertocchi Orzinuovi di coach Zanchi.

Con la palla a due fissata per oggi pomeriggio alle 18, i ragazzi di coach Salieri cercheranno di chiudere al meglio questa pima metà di campionato, come sottolineato dall’allenatore bolognese: “Domenica ci è mancata una maggiore lucidità nei tiri liberi, un po’ di attenzione in difesa specie nelle ultime azioni e la presenza in area: la differenza a rimbalzo è stata pesante, e a dimostrarlo sono i 17 rimbalzi in attacco catturati da Chiusi”.

Oggi al PalaBanca arriva Orzinuovi, società dove coach Salieri ha trascorso un anno e mezzo vincendo il campionato di Serie B nel 2018/2019. “Ho tanti bei ricordi di Orzinuovi – commenta l’allenatore -, dove ho mantenuto ottimi rapporti con tutti. È stato un anno e mezzo bello e intenso, e mi fa solo piacere vedere che la società si sia mantenuta a questo livello”. Rispetto al match Salieri definisce “Orzinuovi una squadra che fa dell’aggressività uno dei suoi punti di forza principali – spiega -. Hanno una rotazione a dieci uomini, tutti pronti a dare tutto in campo, con i due americani Mayfield e Brown che sono l’asse portante della squadra insieme a Zugno. Hanno una presenza in area importante, specialmente Brown che è un giocatore molto verticale. Dovremo essere bravi a rimanere a galla nella lotta a rimbalzo, mantenendo la lucidità contro la loro fisicità e aggressività”.