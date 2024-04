Basket A2: Assigeco ci prova fino alla fine ma la volata finale premia Cantù

Non riesce a calare il poker l’UCC Assigeco Piacenza nella trasferta al PalaFitLine di Desio contro l’Acqua San Bernardo Cantù. Ancora privi di Malcolm Miller e Lorenzo Querci, i ragazzi di coach Salieri giocano l’ennesima partita gagliarda della stagione fatta di energia e alta intensità difensiva ma sono costretti a cedere nel finale, con i padroni di casa trascinati da un superlativo Hickey nel secondo tempo. Non bastano ai biancorossoblu i 15 punti di Veronesi, i 14 di Filoni e la doppia-doppia sfiorata di Skeens (9 punti + 12 rimbalzi), che torneranno in campo sabato prossimo alle ore 18:30 tra le mura di casa per il match contro la Blu Basket Treviglio.

DICHIARAZIONI ALLENATORE

“È stata una partita molto equilibrata e combattuta. Personalmente sono contento della prestazione dei miei ragazzi, hanno fatto una partita solida specialmente in difesa seguendo bene il piano partita. Siamo mancati in qualche dettaglio, ma abbiamo sopperito alle difficoltà al tiro con una grande prova a rimbalzo. La squadra è viva e vogliamo conquistare i playoff: adesso ci aspettano due finali che dovremo giocare con lo spirito che si è visto oggi. Complimenti a Cantù, ma anche ai miei giocatori perché abbiamo giocato la partita che volevamo”

PRIMO QUARTO

Hanno la firma di Nikolic i primi punti della partita, seguiti dal canestro di Veronesi e dalla penetrazione e di Baldi Rossi. Cinque punti in fila di Filoni, intervallati dalla bomba di Nikolic, impattano la partita sul 7-7, prima di un mini-tentativo di fuga per Cantù che sale avanti 14-9. Arriva l’immediata risposta per l’Assigeco, che con un parziale di 0-7 grazie a due scorribande di capitan Sabatini mette il naso avanti sul 18-19. Si resta in equilibrio negli ultimi due minuti della prima frazione: al termine del primo quarto padroni di casa avanti 22-20.

SECONDO QUARTO

Schiacciata di Bonacini, appoggio di Skeens ben servito da Sabatini, poi Young cerca di caricare il PalaFitLine con l’affondata vincente, ma Piacenza è brava a rispondere ancora con Skeens. Cantù trova diversi punti a cronometro fermo ma i ragazzi di coach Salieri non mollano e salgono in vantaggio con la tripla di Veronesi (31-32 al 14’). Tra sorpassi e controsorpassi è l’Assigeco a finire meglio il quarto: la bomba di Gallo e quattro punti di pura energia di D’Almeida mandano le due squadre negli spogliatoi sul 37-42.

TERZO QUARTO

Sale in cattedra Hickey, che si prende sulle spalle l’attacco di Cantù e trova più volte la via del canestro con giocate di prestigio, ma l’Assigeco resta presente e risponde due volte con Serpilli e con un tiro libero di Filoni. Impattano sul 49-49 i padroni di casa ancora con un canestro di Hickey, dall’altra parte Bonacini va a bersaglio da tre ma prima Burns da due e poi Berdini da oltre l’arco portano avanti i brianzoli. Sabatini non sbaglia in lunetta così come Moraschini, poi Hickey ne segna altri due: dopo trenta minuti di gioco il punteggio è di 59-57.

QUARTO QUARTO

Tripla di Moraschini, Skeens e Bonacini combinano un tre su quattro complessivo in lunetta poi Nikolic inchioda una schiacciata da capogiro. Cinque punti consecutivi di Filoni portano Piacenza avanti 64-65, poi botta e risposta tra Baldi Rossi e Sabatini da oltre l’arco ed è tutto apparecchiato per l’ennesimo finale al cardiopalma della stagione dell’Assigeco: Young e Baldi Rossi portano avanti l’Acqua San Bernardo sul + 3 a un minuto dal termine, Sabatini non sbaglia in lunetta ma

Bucarelli trova due punti preziosissimi. L’Assigeco fallisce il tiro del pareggio e i brianzoli non tremano a cronometro fermo: il finale al PalaFitLine premia Cantù 79-75.

DATI STATISTICI

Acqua San Bernardo Cantù – UCC Assigeco Piacenza 79-75 (22-20; 15-22; 22-15; 20-18)

Acqua San Bernardo Cantù: Anthony Hickey 14 (7/11, 0/2), Lorenzo Bucarelli 3 (1/3, 0/2), Stefan Nikolic 11 (2/3, 2/3), Filippo Baldi Rossi 11 (4/5, 1/3), Curtis Nwohuocha 0 (0/1, da due); Nicola Berdini 3 (1/1 da tre), Luca Cesana 0 (0/1 da tre), Riccardo Moraschini 13 (2/5, 1/5), Christian Burns 7 (3/4 da due), Solomon Young 17 (5/7 da due). Ne: Gabriele Tarallo, Filippo Clerici.

Allenatore: Devis Cagnardi (assistenti: Mattia Costacurta, Tommaso Sacchetti).

UCC Assigeco Piacenza: Filippo Gallo 6 (2/6 da tre), Niccolò Filoni 14 (3/4, 2/4), Giovanni Veronesi 15 (2/8, 3/8), Michele Serpilli 4 (2/5, 0/4), Brady Skeens 9 (4/5 da due); Gherardo Sabatini 13 (2/3, 1/5), Federico Bonacini 8 (1/5, 1/7), Ursulo D’Almeida 6 (3/5 da due). Ne: Lorenzo Querci, Matteo Gherardini, Milos Joksimovic.

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Manzo, Alessandro Susino).

FOTO ANGELA PETRARELLI: