Serie A2, l’Assigeco a Trapani per tentare l’impresa contro i quasi imbattibili

Dopo la bella vittoria centrata la scorsa settimana contro Casale Monferrato che ha portato in dote due punti preziosissimi, l’Assigeco Basket Piacenza ha tutte le intenzioni di mettere a segno il “colpaccio” in casa di Trapani. Oggi, domenica 3 marzo, i ragazzi di coach Salieri sfideranno in trasferta gli “Shark”, con la squadra siciliana capolista del girone verde, in una delle sfide più complicate dell’intera stagione.

Dopo un girone verde da assoluta dominatrice, l’imbattibilità di Trapani durata 17 partite è caduta nella prima partita della fase a orologio per mano di Cividale. La corazzata siciliana è però stata in grado di rialzarsi immediatamente portando a casa una grande vittoria contro la Tezenis Verona, potendo poi godere di un turno di riposo per via degli impegni in nazionale di alcuni giocatori