Assigeco Piacenza in cerca di continuità: al PalaBanca oggi arriva la Sella Cento

La convincente vittoria contro la Apu Old Wild West Udine è stata un’iniezione di fiducia per l’Assigeco Piacenza, che tolto il timore per il tentativo di rimonta sul finale dei friulani è riuscita a dominare il risultato per quasi tutta la partita. L’mvp di giornata è stato senza dubbi Brady Skeens, autore di una super prestazione da 21 punti e 18 rimbalzi. Il centro statunitense guiderà la compagine biancorossoblu anche nel match di oggi, quando alle 18 affronteranno al PalaBanca la Sella Cento.

Trovare continuità di risultati nel girone di ritorno sarà fondamentale per Skeens e compagni, e il pivot a stelle e strisce sa che con il duro lavoro ogni obiettivo è realizzabile: “Dobbiamo giocare sempre seguendo la nostra identità, se riuscissimo in quello saremmo in grado di competere con le più forti e allo stesso tempo di vincere anche contro le squadre più in basso in classifica. Stiamo ingranando, il girone di andata è già concluso, ma c’è bisogno di tempo per essere al meglio e l’obiettivo è esprimere il nostro gioco migliore più avanti durante i playoffs. Se continuiamo a lavorare insieme riusciremo a trovare continuità”.