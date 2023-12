L’Assigeco insegue il quinto successo consecutivo nella difficile trasferta di Forlì

Regalo particolarmente gradito in casa Assigeco, quello contro Nardò a pochi giorni da Natale. La prestazione è stata particolarmente rilevante anche in considerazione del divario che ora separa i biancorossoblu dalla formazione di coach Di Carlo, che segue in classifica a quattro punti di distanza. L’energia e l’intensità messa in campo dall’Assigeco sarà necessaria anche nel prossimo incontro di campionato, che si terrà all’Unieuro Arena di Forlì sabato 30 dicembre alle 20.30. Alle porte una serie di partite cariche di difficoltà, coach Salieri si dice soddisfatto del livello di forma attuale dei suoi, e ne attribuisce il merito a uno sforzo collettivo da parte di tutto l’ambiente Assigeco: “Questo sesto posto è frutto dell’impegno e della dedizione dei ragazzi, oltre che dell’attenzione della società e dell’ottimo lavoro di tutto lo staff. Come sappiamo il girone è molto difficile e il mercato ha cambiato gli equilibri per qualche società, quindi i nostri risultati attuali sono ancora più importanti considerando il livello del campionato. Ad oggi, però, non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo continuare così anche se abbiamo messo tanto fieno in cascina, sappiamo che l’obiettivo playoffs è concreto”.

Commenta così l’imminente partita Redi Forlì di sabato 30: “Loro sono molto forti e servirà una partita quasi perfetta, noi dobbiamo sempre partire dalla nostra identità e affrontarli con faccia tosta e voglia di fare, ma serviranno anche mente libera e un pizzico di follia”.

La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e tramite Instagram.