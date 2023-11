Gas Sales Daiko, in Portogallo il primo successo Champions. Ma quanta fatica

La Gas Sales Daiko trova il riscatto in Portogallo dopo il ko interno con Hankara. Piacenza ha infatti piegato il Benfica nella seconda giornata del gruppo C di Champions League e sale così al terzo posto a una lunghezza da Berlino, prossima avversaria al Palabanca (13 dicembre) e a due dalla capolista Hankara.

Gara per nulla agevole quella contro il fanalino di coda della Poule C: portoghesi che sono infatti riusciti a condurre il match al quarto set dopo un terzo parziale in cui Machado ha guidato i suoi a un’inattesa reazione. Nel periodo conclusivo però, i ragazzi di Anastasi, nel finale sono riusciti a piazzare il break di vantaggio e a prendere il largo verso un successo vitale per le speranze di qualificazione dei biancorossi, accompagnati in Portogallo da una cinquantina di piacentini.

BENFICA-GAS SALES DAIKO 1-3

(21-25, 23-25, 25-22, 23-25)

