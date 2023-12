Inizia il girone di ritorno per lAssigeco. Biancorossoblu stasera in scena a Rimini

Il girone di andata per l’Assigeco Piacenza si è chiuso con la conquista di due punti difficili nella partita casalinga contro l’Agribertocchi Orzinuovi. In un match che sembrava essersi irrimediabilmente complicato, i ragazzi di coach Salieri sono riusciti a reagire da squadra nel quarto quarto, conquistando la vittoria grazie al canestro a un decimo di secondo dalla fine di Federico Bonacini.

Ora per i biancorossoblu è tempo di pensare al girone di ritorno, in particolare alla trasferta di stasera alle 18 contro RivieraBanca Basket Rimini. Per vincere servirà il massimo apporto da parte di tutti, e proprio Bonacini – l’eroe della scorsa partita – è ben cosciente dell’importanza rivestita dai giocatori schierati a partita in corso: “Panchina o non panchina per noi è uguale, sappiamo che chi entra deve farsi trovare sempre pronto e dare tutto ciò che è nelle proprie corde – le sue parole -. Non c’è un segreto, bisogna solo avere voglia di fare bene, di entrare con convinzione e dare concretezza al piano partita”.

Parte quindi dalla Romagna il viaggio dell’Assigeco nel girone di ritorno del raggruppamento rosso di A2 maschile, con la squadra di coach Stefano Salieri di scena contro la RivieraBanca, battuta 86-78 all’andata al PalaBancaSport.