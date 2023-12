Gas Sales Bluenergy, anche Arianna Burzoni entra nel consiglio di amministrazione

Arianna Burzoni, titolare della Bft Burzoni, è entrata a fare parte del consiglio di amministrazione della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Presidente del consiglio di amministrazione è Elisabetta Curti, che ricopre anche la carica di numero uno del club. Vicepresidente è Giuseppe Bongiorni, amministratore delegato è Isabella Cocciolo, consiglieri Luca Tosini, Vincenzo Cerciello e da oggi Burzoni.

“Sono particolarmente felice – ha spiegato stamattina in conferenza stampa Elisabetta Curti – che Arianna, vicina a noi da quando abbiamo iniziato la nostra avventura nel mondo della pallavolo, abbia accettato il nostro invito e sia entrata a fare parte del Cda. Vogliamo sempre di più adeguare la struttura della nostra società sportiva, siamo in continua crescita, supportati da sponsor importanti e fra questi c’è proprio la Bft Burzoni. Arianna porterà nuove idee, l’obiettivo è continuare a crescere. Colgo l’occasione per ringraziare Edoardo Pagani della Pagani Geotechnical Equipment, nostro Gold Sponsor, che per motivi legati ai tanti impegni di lavoro si è dimesso dal Cda, dopo aver portato molte idee”.