Gas Sales Bluenergy già certa di partecipare alla Coppa Italia. Sei partite da qui al 30

È un dicembre ricco di impegni per la Gas Sales Bluenergy Piacenza: sono sei le partite, tra campionato e Champions League, che attendono i biancorossi da qui a fine anno.

Subito una certezza: la squadra di Anastasi è già sicura di essere protagonista in Coppa Italia, quando mancano tre giornate al termine del girone d’andata che definirà gli incroci della competizione. I 17 punti in classifica raccolti da Piacenza, frutto di cinque vittorie e tre sconfitte, le danno la certezza matematica di essere tra le prime otto in classifica. La nona in graduatoria, infatti, al momento ha sette punti e non potrà mai superare i biancorossi anche in caso di tre sconfitte piacentine.

Sei partite, dunque, da qui al 30 dicembre: quattro di campionato e due di Champions League. Venerdì 8 dicembre la Gas Sales sarà impegnata a Taranto per la nona giornata di campionato, mercoledì 13 dicembre al PalabancaSport arriva Berlino per la terza giornata della Pool C di Champions League, domenica 17 dicembre – per la decima di campionato – al PalabancaSport arriva Civitanova. Mercoledì 20 dicembre nuovo impegno di Champions, ancora una volta nel palazzetto piacentino contro il Benfica, già sconfitto nella gara di andata per 3-1. Dopodiché ecco la trasferta di martedì 26 dicembre al PalaPanini contro Modena, big match che chiude il girone d’andata di Superlega. Il 30 dicembre andrà invece in archivio il 2023, con i biancorossi impegnati a Padova per il primo incrocio del girone di ritorno.

Intanto, prende il via domani la prevendita dei biglietti per assistere alle prossime tre gare casalinghe dei biancorossi: la gara di campionato con Civitanova e le due gare di Champions con Berlino e Benfica. Tutte le info sul sito di Gas Sales Bluenergy.