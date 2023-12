La Gas Sales illude Taranto e poi domina nel finale. Festa per il ritorno di Romanò

Dicembre mese di feste e di vittorie per la Gas Sales. I biancorossi, dopo il successo contro Verona, si sono imposti in quattro set a Taranto con una prestazione in crescendo. Lucarelli firma la chiusura. Ieri sera la squadra di Andrea Anastasi, sotto 1-0 ha saputo non smarrirsi, anzi trovare le giuste contromisure per poi dominare la scena nel finale.

Senza Leal (problema al polpaccio), Piacenza ha riabbracciato in campo l’opposto Yuri Romanò (15 punti), in cattedra con gli altri laterali Lucarelli (top scorer con 19 punti) e Recine (15) oltre al centrale Simon (12), mentre Taranto ha visto rinviare per l’ennesima volta l’appuntamento con la prima vittoria stagionale dopo cinque tie break giocati e persi.

GIOIELLA PRISMA TARANTO – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 1-3

(25-19, 20-25, 18-25, 16-25)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Gutierrez 8, Gargiulo 4, Russell 16, Lanza 17, Henry 8, Trinidad 2, Rizzo (L), Sala 1, Raffaelli, Alletti 2. Ne: Luzzi (L), Estraendo, Bonacchi, Paglialunga. Alle. Travica.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Recine 14, Simon 13, Brizard 1, Lucarelli 18, Caneschi 9, Romanò 14, Scanferla (L), Gironi 2. Ne: Hoffer (L), Alonso, Ricci, Andringa, Dias. All. Anastasi.

ARBITRI: Boris di Vigevano, Lot di Treviso.