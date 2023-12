Gas Sales Daiko, stasera in Champions contro Berlino serve solo la vittoria

“Per noi sarà una partita da dentro o fuori: non possiamo permetterci altri passi falsi se vogliamo andare avanti in questa manifestazione”.

Basterebbero le parole di coach Andrea Anastasi ad inquadrare la sfida che attende stasera la Gas Sales Daiko Piacenza, con i biancorossi che al PalabancaSport ricevono alle 20.30 (gara trasmessa su Dazn) i tedeschi del Berlin Recycling Volleys. Questo terzo incrocio della Pool C di Champions League rappresenta, di fatto, una sorta di “ultima spiaggia” per Piacenza, già con le spalle al muro dopo la sconfitta maturata all’esordio europeo con Ankara (in campo domani pomeriggio contro il Benfica). La successiva vittoria centrata in casa dei portoghesi – non senza il brivido – ha in parte rinfrancato la compagine piacentina, che tuttavia rimane costretta a centrare un nuovo successo per non rischiare di complicare ulteriormente il proprio cammino nella massima competizione europea. Infatti, ai quarti di finale prenderanno parte le prime classificate di ogni girone mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i play off con la formula di andata e ritorno, con gara di andata in casa della peggiore classificata. Tradotto: se la Gas Sales Daiko ha intenzione di recitare un ruolo da protagonista anche a livello internazionale, partite come quella di stasera vanno vinte. Per farlo la squadra di Anastasi potrà contare sull’opposto Yuri Romanò, appena rientrato da un lungo infortunio e subito protagonista nel recente successo in campionato al cospetto di Taranto.

Chi invece sarà costretto a saltare il match contro i tedeschi, ma questo non era un mistero, è Yoandy Leal: lo schiacciatore cubano-brasiliano, assente dal 3 dicembre scorso a causa di un problema muscolare al polpaccio della gamba destra, verrà sostituito – come già sta avvenendo da un po’ – da Francesco Recine, tra i giocatori più in forma dello scacchiere biancorosso. Per il resto, dovrebbe scendere in campo la solita formazione vista all’opera nelle recenti uscite che hanno portato in dote – tra campionato e Champions – tre vittorie di fila.

L’AVVERSARIO – Il Berlin Recycling Volleys è attualmente la capolista della Bundesliga tedesca, frutto di otto vittorie su altrettante gare disputate e solo quattro set concessi sin qui agli avversari. Nell’ultimo turno di campionato la squadra di Berlino ha sconfitto fuori casa Friburgo per 3-1, tenendo a riposo anche diversi giocatori importanti. I tedeschi hanno consecutivamente gli ultimi sette campionati giocati, dieci negli ultimi undici anni. Una squadra che, la passata stagione, ha messo a segno un super triplete: scudetto, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca. Nel suo palmares conta tredici scudetti, 6 Coppe di Germania, 4 Supercoppe nazionali e una Coppa Cev, oltre ad una Coppa della DDR. In questa stagione ha già staccato il biglietto per partecipare alla finale della Coppa di Germania in programma il prossimo 3 marzo. Il roster è competitivo e lo ha dimostrato anche nello scorso turno di Champions quando ha portato Ankara al tie break.

Marcello Tassi