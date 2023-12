L’Assigeco ospita Nardò. I biancorossoblu giocano per la quarta vittoria di fila

Il successo “on the road” a Cividale grazie a una prestazione a tutto tondo ha allungato a tre vittorie la striscia positiva dell’Assigeco Piacenza, che si presenta per l’ultimo appuntamento casalingo dell’anno al sesto posto in classifica con un record di otto vittorie e sette sconfitte. Dopo la trasferta friulana, i biancorossoblu oggi tornano infatti a giocare tra le mura di casa, ospitando al PalaBanca alle ore 17:00 l’Hdl Basket Nardò.

Proseguire con lo stesso atteggiamento delle ultime uscite sarà fondamentale per cercare di portare a casa un altro successo, come sottolineato da coach Stefano Salieri: “Sabato scorso abbiamo disputato una partita dove abbiamo avuto attenzione e intensità per tutti i quaranta minuti; questa è stata una delle chiavi decisive oltre al fatto che i ragazzi hanno dato tutti un grande contributo a livello di energia e nel rispettare il piano partita”.

“Essendo ormai a stagione inoltrata la squadra sta iniziando ad accusare qualche acciacco, che però viene compensato dall’applicazione e dalla voglia che hanno i ragazzi in campo di andare oltre il dolore – continua Salieri -. Abbiamo, e li ringrazio, dei giocatori che stanno scendendo sul parquet con qualche problema fisico, una dimostrazione di ragazzi fortemente attaccati alla squadra e che vogliono vincere”. “Nardò è una squadra forte che si è sempre battuta con tutti mettendo in campo grande foga, che ha una buona organizzazione di gioco e la capacità di far giocare male gli avversari. Come squadra sono molto fisici, hanno due americani di qualità e un roster profondo – l’analisi del coach -. La chiave della partita sarà sicuramente reggere a rimbalzo, con Iannuzzi che all’andata fece un’ottima partita, giocando con fiducia ma allo stesso tempo lucidi nel leggere la trama del match. Dobbiamo andare in campo senza pensare troppo, liberi di mente e con l’autostima di questo periodo positivo”.