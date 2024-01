Piace, capitan Silva suona la carica: “Mese di gennaio decisivo. Squadra forte”

Il Piacenza Calcio è pronto a ripartire nella sua rincorsa alla vetta della Serie D, già dalla prima giornata del girone di ritorno, domenica al Garilli contro la Virtus Ciserano. Ricaricate a dovere le pile nella breve sosta natalizia, capitan Jacopo Silva e compagni proveranno a tornare alla vittoria con l’obiettivo di accorciare sulla capolista Arconatese, ancora distante sette punti: “Affrontiamo una squadra ostica, come appurato nella gara di andata. Dovremo essere bravi a mantenere la nostra identità per portare a casa il bottino pieno”.

Il 2023 è stato un anno da incubo per il Piacenza, sprofondato nelle difficoltà della Serie D dopo la retrocessione. Ora però è tempo di guardare avanti, con la squadra di Rossini in forte ripresa: “Abbiamo chiuso l’annata in modo positivo, ora ci aspetta un mese di gennaio decisivo con tante partite ravvicinate e dovremo raccogliere molti punti per proseguire la rincorsa”.

Silva chiude lanciando un messaggio, ai suoi compagni e alle avversarie: “Se gli infortuni ci daranno tregua, con i nuovi acquisti e la rosa al completo siamo una squadra veramente forte”.