Piacenza Calcio, si profila il ritorno di un senatore: Jacopo Silva per la difesa

Stando alle ultime indiscrezioni, Jacopo Silva avrebbe rescisso il contratto con il Renate per accettare una proposta dal Piacenza. Si tratterebbe di un ritorno molto gradito da parte della tifoseria che potrebbe riabbracciare così un giocatore del territorio che fu tra l’altro protagonista della grande promozione dalla D alla C del 2015/2016 con la squadra allora guidata da Arnaldo Franzini.

Silva, 32 anni di Bobbio, è nato e cresciuto calcisticamente nel Piacenza con tre sole parentesi lontano dai colori biancorossi: tre campionati con il Pro Piacenza, altrettanti con il Renate e, nel 2019/2020 con la Casertana, in serie C. Con il Piace, sono 145 le presenze e sei le reti messe a segno tra Serie C e D.