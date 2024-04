Il Piace attende la Real Calepina al Garilli, ma occhi puntati su Caldiero Terme

A 180 minuti dal termine del campionato il destino del Piacenza Calcio è ancora legato al risultato della capolista Caldiero Terme, che affronterà in casa una Virtus Ciserano ormai salva.

I biancorossi non potranno fare altro che sperare in un passo falso della battistrada e nel frattempo fare il proprio dovere contro la Real Calepina, si gioca oggi pomeriggio – domenica 27 aprile, alle ore 15 – al Garilli una partita da vincere a tutti i costi contro un’avversaria che a sua volta avrà bisogno di punti per uscire dalla zona playout.

In campo

Per mister Rossini una buona e una cattiva notizia alla vigilia del match, Corradi è recuperato mentre Recino è reduce da un’influenza e in forte dubbio per giocare dall’inizio. Sarà un Piace schierato con il solito 4-4-2, con Moro in porta, difesa Iob, Silva, Somma e Napoletano, a centrocampo Corradi farà dunque coppia in mezzo insieme a Gerbaudo e Ndoye e Kernezo ai lati, in attacco Recino proverà a stringere i denti per formare l’inamovibile tandem con D’Agostino.

Probabili formazioni

Piacenza (4-4-2): Moro; Napoletano, Silva, Baudouin, Artioli; Zini, Bachini, Corradi, Ndoye; Marquez, D’Agostino. Allenatore: Rossini. A disposizione: Maianti, Del Dotto, Somma, Berton, Touré, Russo, Bassanini, Kernezo, Recino

Real Calepina (3-5-2): Pisoni; Piacentini, Vallisa, Gardoni; Quarena, Tosini, Sangiorgi, Castelletto, Ruffini; Duda, Silenzi. Allenatore Capelli. A disposizione: Pagani, Costante, Moscheo, Valli, Viola, Mazzoleni, Polese, Ekuban, Zappa.

Stadio: Garilli

Arbitro: Muccignato di Pordenone