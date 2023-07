Che sia Serie D o Lega Pro, Jacopo Silva suona la carica: “Il Piace sarà pronto”

Un ritorno di fiamma romantico, come raramente se ne vedono nel calcio di oggi. Jacopo Silva riabbraccia il Piacenza Calcio a distanza di 3 anni delle sue 145 presenze in biancorosso e viene presentato ufficialmente come nuovo acquisto. Ad accoglierlo, prima i tifosi, felici di aver ritrovato un giocatore legato ai propri colori (Silva è di Bobbio ed è cresciuto nel settore giovanile del Piace), poi i dirigenti, il direttore generale Francesco Fiorani e il Ds Alessio Sestu, accompagnati dal presidente Marco Polenghi.

“Sono molto contento di essere qui. Fino a pochi giorni fa non avevo motivo di lasciare il Renate, ma quando è arrivata la chiamata del direttore Sestu non ci ho pensato due volte e abbiamo presto trovato l’accordo: mi sono sentito importante”, le prime parole del difensore classe ’91. Una nuova sfida, stavolta con i gradi del capitano indiscusso: “Sarà una grande responsabilità, ma anche un orgoglio. Sono pronto a guidare anche i più giovani e spero in un’annata importante per dare entusiasmo a tifoseria e ambiente e rilanciarci”.

Ripescaggio in Serie C o Serie D da affrontare con l’obiettivo di tornare immediatamente fra i professionisti? Ancora troppo presto per dirlo, fra le incertezze dell’estate della giustizia sportiva italiana. Ma in caso di quarta serie, Silva è pronto: “Mi piacerebbe rivivere una giornata come quella della promozione di Mapello, anche se non capita tutti i giorni di vincere e dominare così un campionato. Anche in caso di Serie C, sapremo comunque farci trovare pronti”.

Parole confermate anche da Sestu e Fiorani, che hanno anticipato che il primo gruppo di calciatori con i quali è stato trovato un accordo, si alleneranno per la prima volta all’inizio della prossima settimana. A guidarli ci sarà proprio Silva, che ha scelto il numero 28 come dedica alla figlia Ludovica.