Piace, Luca Milesi a un passo. Per Silva futuro alla Casertana?

Giornata interlocutoria quella di ieri sul fronte calciomercato per il Piacenza che però, oggi, dovrebbe chiudere le ultime trattative che sancirebbero la conclusione di una sessione molto intensa. Come noto, tutta l’attenzione è rivolta ora al reparto difensivo. Luca Milesi, a breve, diventerà un giocatore del Piace e andrà a rimpolpare un pacchetto che potrebbe invece perdere Jacopo Silva. Dopo il mancato rinnovo, il giocatore bobbiese potrebbe accasarsi alla Casertana, compagini dalle grandi ambizioni del girone C di serie C.

