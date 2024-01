Bakery torna in campo contro Caserta. Ufficiale l’acquisto di Nicolò Bertocco

Terminata la sosta per le festività natalizie, è tempo di tornare in campo per la Bakery Basket Piacenza. Nel primo incontro dell’anno nuovo del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West, i biancorossi saranno impegnati tra le mura amiche contro il fanalino di coda Caserta, stasera alle 18. Il match, ultimo del girone d’andata, sulla carta può sembrare semplice ma non lo è per nulla. Vuoi perché Piacenza deve ritrovare quella fiducia che purtroppo ha un po’ smarrito nelle ultime due gare dell’anno solare 2023, coincise non a caso con due brutte battute d’arresto rispettivamente contro Rieti e Fiorenzuola. E vuoi perché al contrario, Caserta ha dimostrato proprio nelle ultime partite di campionato di aver intrapreso la strada giusta per provare ad interrompere la striscia negativa di 14 sconfitte, che di fatto l’ha relegata all’ultimo posto della classifica.

“La sosta ci è servita per recuperare le energie, per toglierci delle scorie – dichiara coach Giorgio Salvemini -. Siamo tornati a svolgere una settimana di lavoro duro, solido, che è poi quello che ti permette di performare nella partita della domenica. Avevamo bisogno di questo, anche perché il prossimo impegno con Caserta è una partita davvero importante per noi”. Nel frattempo, annunciato un nuovo acquisto già pronto a dare il suo contributo tra le file biancorosse. La Bakery Basket Piacenza ha infatti comunicato di aver ingaggiato per il resto della stagione l’ala Nicolò Bertocco. Classe 1995, alto 198 cm, il giocatore che si è aggregato alla squadra già da alcuni giorni rappresenta un innesto prezioso nello scacchiere di coach Salvemini. “Sono stato felice di aver ricevuto la chiamata del coach – commenta Bertocco -, che ho già avuto come allenatore a Teramo. Quello che posso portare è tanta energia, sia in attacco che in difesa, ma sono pronto a fare tutto ciò che mi sarà chiesto e che sarà necessario fare per il successo della Bakery Piacenza”.