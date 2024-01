Champions, Gas Sales Daiko contro Ankara per ipotecare il passaggio del turno

Sulla carta è il quinto incrocio della Pool C di Champions League, in realtà è una vera e propria finale che mette in palio il primo posto nel girone, piazzamento che consentirà alla squadra prescelta di volare direttamente ai quarti di finale della massima competizione europea per club. Oggi alle 18.00 ora italiana (gara trasmessa da Dazn e Radio Sound) la Gas Sales Daiko Piacenza affronterà l’Halkbank Ankara in terra turca nel penultimo incrocio della fase a gironi della Champions.

I biancorossi, ancora orfani di Leal e senza il secondo libero Hoffer (alle prese con l’influenza), sono reduci dalla maratona al tie break ai danni di Milano, magra consolazione centrata in campionato tre giorni dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano proprio dei meneghini.

Quello di questo pomeriggio sarà, a tutti gli effetti, un vero e proprio big match tra le due formazioni più forti del raggruppamento. Al momento la squadra di Anastasi è al comando della Pool C con nove punti, Ankara è invece seconda a quota otto: quella allenata da coach Slobodan Kovac, con il 3-1 ottenuto al Palabanca il 22 novembre scorso alla prima giornata, è sinora l’unica formazione ad aver battuto Piacenza in Europa. Ma se nell’ultimo turno i turchi hanno subito una netta sconfitta da Berlino, Simon e compagni viaggiano col vento in poppa di tre vittorie consecutive. Ecco perché un eventuale successo piacentino garantirebbe ai biancorossi – oltre alla leadership del girone – di affrontare la successiva trasferta a Berlino di mercoledì 17 gennaio con la certezza quanto meno di chiudere al secondo posto.

Il 17 gennaio si chiuderà così la fase a gironi, che ha visto 20 squadre da tutta Europa affrontarsi tra andata e ritorno in cinque Pool da quattro formazioni ciascuna. Ai quarti di finale della competizione prenderanno parte le prime classificate di ogni girone, mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i play off con la formula di andata e ritorno (con gara di andata in casa della peggio classificata).

Piacenza non deve sbagliare. Nella bolgia del Selim Sirri Tarcan Spor Salonu (il palazzetto di Ankara da 2.500 posti, per tradizione “caldissimo”) la Gas Sales avrà un’occasione d’oro non solo per ipotecare il passaggio ai quarti di finale, ma anche per lanciare un messaggio a sé stessa. La Champions rappresenta, di fatto, l’unico obiettivo stagionale insieme allo scudetto che vede ancora pienamente in corsa i biancorossi. Battere a domicilio l’unica formazione che l’ha piegata in Europa, inanellando così la quarta vittoria di fila, rappresenterebbe per Piacenza una bella iniezione di fiducia, rinsaldando le certezze di una squadra ancora scottata dalla mancata qualificazione alle Final four di Coppa Italia.