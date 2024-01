L’ottima prova dei giovani non basta: Vicenza supera i Lyons in Elite Cup

I Rangers Vicenza difendono il fattore campo dall’assalto dei Lyons, che dopo un primo tempo concluso in vantaggio devono cedere nella ripresa contro una formazione al completo e desiderosa di imporsi. Termina 25-10 in favore dei padroni di casa il match di Serie A Elite Cup tra Vicenza e Lyons Rugby, in un match che ha visto i piacentini scendere in campo con ben quattro esordienti. I bianconeri hanno avuto il merito di disputare un’ottima prima frazione, con due mete marcate, prima di un secondo tempo difficile in cui la maggior qualità della panchina vicentina ha fatto la differenza. Ottima in particolare la prova del 18enne Riccardo Beghi, partito titolare e sceso in campo senza timore reverenziale alla prima partita tra i “grandi”.

Vicenza, “Rugby Arena” – sabato 20 gennaio 2024

Serie A Elite Cup II giornata

Rangers Rugby Vicenza v Sitav Lyons Rugby 25-10 (mete 3-2)

Marcatori: p.t. 6’ m Ceccato tr Bruniera (7-0); 16’ m Salerno (7-5); 29’ m Rodina (7-10) s.t. 46’ cp Bruniera (10-10); 53’ m Mercerat (15-10); 71’ cp Bruniera (18-10); 75’ m O’Leary-Blade tr Bruniera (25-10).

Rangers Rugby Vicenza: Williams (48’ Mercerat); Foroncelli, O’Leary-Blade ©, Lisciani (58’ Sanchez-Valarolo), Poletto; Bruniera, Pozzobon (67’ Gelos); Roura, Trambaiolo (67’ Nicoli), Tonello (40’ Piantella); Urraza, Pontanari; Lazzarotto (62’ Messina), Pretz (67’ Franchetti), Ceccato (56’ Braggie’). All. Andrea Cavinato, Francesco Minto.

Sitav Lyons Rugby: Via G.; Rodina, Beghi (47’ Conti), Zaridze, Del Bono; Biffi, Via A. (75’ Viti); Moretto, Bance, Cisse (58’ Mannelli); Cemicetti, Bottacci; Salerno (58’ Morosi), De Rossi (75’ Borghi), Aloe’ (58’ Cafaro). A disposizione: Bellani, Russo. All. Bernardo Urdaneta

Arb.: Francesco Meschini (MI)

AA1: Vinci AA2: Boraso Quarto uomo: Cusano

Cartellini: 38’ giallo Via G. (Lyons).

Calciatori: Bruniera (Rangers Vicenza) 4/5; Zaridze (Lyons) 0/2.

Note: giornata soleggiata ma fredda, terreno in ottime condizioni, 250 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 4; Lyons Rugby 0

Player Of The Match: Conrado Roura (Rangers)