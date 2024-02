Dalla terza linea dei Lyons all’azzurro: Baas convocato in Nazionale Under 18

Per l’Under 18 del Rugby Lyons arriva una convocazione importante: il terza linea Christopher Baas, atleta classe 2006, farà parte della Nazionale Azzurra Under 18.

“La notizia è stata completamente inaspettata – spiega Baas – perché non credevo di essere già a questo livello e quando mi è arrivata la lettera è stata una grandissima emozione. Vestire la maglia azzurra sarà un onore, ma non ho intenzione di fare solo presenza. Voglio prendere questa avventura come un’occasione di crescita sia tatticamente nel gioco, sia nel mio approccio mentale”.

Anche Jacopo Salvetti, allenatore dell’Under 18 bianconera, ha commentato la convocazione del giocatore in maglia azzurra: “Sono molto felice e orgoglioso. Nonostante l’infortunio dell’anno scorso abbia reso il suo percorso più tortuoso, non ha mai smesso di impegnarsi. Da allenatore direi che è la giusta ricompensa per tutto il lavoro che ha fatto e continua a fare“.

Gli Azzurrini si ritroveranno a partire da lunedì 19 febbraio a Parma per preparare la sfida con la Francia, che si terrà a Viadana sabato 24 febbraio alle 14.30, guidati dallo staff tecnico composto da Paolo Grassi e dagli assistenti Alberto Chiesa e Luigi Ferrario.