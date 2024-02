Le ricadute della “Sinner-Mania” nel tennis locale. “Nel Mirino” stasera va sottorete

È arrivato come una folata di vento che tutto travolge. Lo chiamano “effetto Sinner” o “Sinner-Mania”, fatto sta che la vittoria agli Australian Open di Melbourne di Jannik Sinner, che ha riportato un trofeo del Grande Slam in Italia dopo l’ultimo successo nel 1976 firmato Adriano Panatta, ha acceso i riflettori su uno sport che da sempre vanta molti appassionati.

Questa sera – venerdì 2 febbraio alle 21 su Telelibertà – “Nel mirino” andrà direttamente sottorete per cercare di comprendere le possibili ricadute che tale successo sportivo può avere sul tennis italiano, ponendo innanzitutto il focus sul nostro territorio. La conduttrice Nicoletta Bracchi e il giornalista Thomas Trenchi siederanno al tavolo dello Spazio Rotative con i due presidenti delle società canottieri piacentine: Paolo Molinaroli, al vertice della Nino Bixio, e Gianluigi Tedesco, presidente della Vittorino da Feltre. Con loro, due uomini che della racchetta sanno tutti i segreti: Gianluca Beghi, maestro del Tennis Club Borgotrebbia, e l’ex tennista Giordano Maioli, che in carriera è stato più volte campione di doppio, capace di conquistare sei medaglie alle Universiadi e di vincere i campionati italiani assoluti sconfiggendo in finale Nicola Pietrangeli.

Durante la puntata, che cercherà di fare il punto del tennis a Piacenza e provincia, fra passi ancora da compiere e criticità, e che metterà a confronto diverse generazioni, andranno in onda anche le interviste a Lorenzo Marchi, presidente del Tennis Borgotrebbia, e Gianni Fulgosi, presidente della sezione piacentina della Fit.