Dilettanti, l’Agazzanese vince con la Fidentina. Rottofreno batte San Corrado

Sono state diverse le squadre piacentine del calcio dilettanti a scendere in campo oggi nei vari anticipi di campionato.

In Eccellenza successo corsaro dell’Agazzanese, che in casa della Fidentina si è imposta per 3-1. Dopo il vantaggio dei padroni di casa targato Terranova, i granata hanno prima pareggiato i conti con Mastrototaro per poi dilagare con la doppietta di D’Aniello. L’Agazzanese sale così a quota 30 punti, portandosi in settima posizione.

In Seconda Categoria girone A il Rottofreno ha battuto a domicilio per 3-1 il San Corrado, riconquistando la vetta in attesa delle gare di domani. A gonfiare la rete sono stati Nicolini, Raggi, Franchini e Seletti. In Terza Categoria vittoria di misura del San Filippo Neri in casa dell’Alseno.