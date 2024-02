Dopo la vittoria con Perugia la Gas Sales punta oggi a sfatare anche il tabù Monza

Con l’incrocio casalingo contro Monza in programma questo pomeriggio alle 17.30 scatta un nuovo tour de force per la Gas Sales Bluenergy, attesa da qui alla fine del mese da una raffica di impegni ravvicinati tra campionato ed Europa. La rinfrancante vittoria su Perugia di domenica scorsa ha infuso un’alta dose di fiducia e consapevolezza in casa biancorossa, con la squadra di Andrea Anastasi chiamata ora a riconfermarsi in vista degli appuntamenti da dentro o fuori: su tutti il doppio incrocio di Champions League del 21 e del 28 febbraio contro lo Jastrzebski Wegiel, con in palio l’accesso alla semifinale. Ma prima di focalizzare l’attenzione sulla “Coppa dalle grandi orecchie”, Piacenza deve pensare al campionato e a difendere la terza posizione in classifica dalle mire espansionistiche di Civitanova, a -3 dai biancorossi. Per farlo sarà fondamentale inanellare un bel filotto di vittorie a cominciare da oggi.

MONZA “BESTIA NERA” – Sfatato il tabù Perugia (fino a domenica scorsa battuta una sola volta in finale di Coppa Italia), la Gas Sales dovrà ora ripetersi anche contro la compagine brianzola. L’ultima vittoria piacentina al PalabancaSport è datata 16 gennaio 2022, mentre per risalire ad un successo esterno occorre addirittura riavvolgere il nastro al 3 febbraio 2021. Numeri che lasciano intendere come la Mint Vero Volley – vincente anche a fine novembre per 3-2 nel match d’andata – sia la vera bestia nera di Piacenza. Non solo: Piacenza oggi sfiderà il presente e anche un pezzetto del proprio futuro. La squadra lombarda, fresca finalista in Challenge Cup e in Coppa Italia, si presenterà al Palabanca con due pezzi pregiati del mercato e che con ogni probabilità vedremo in maglia biancorossa la prossima stagione: lo schiacciatore Stephen Maar e il centrale Gianluca Galassi. Saranno loro, dunque, a guidare i brianzoli, al momento settimi in classifica e intenzionati a mettere nel mirino la quinta piazza, distante solo quattro lunghezze.

LA CARICA DI SCANFERLA – “La vittoria con Perugia – spiega il libero biancorosso, Leonardo Scanferla – ha portato morale e certezze, confermandoci che a questi livelli possiamo essere molto fastidiosi per qualunque avversario. Monza si presenterà a Piacenza con l’obiettivo di fare punti, ma noi stiamo attraversando un buon momento e faremo di tutto per chiudere la stagione regolare nella migliore posizione in classifica”.

INIZIATIVA BENEFICA – Al PalabancaSport è inoltre in programma una bella iniziativa benefica: “Acquista una maglia e diventa campione di generosità”, evento a favore di una missione delle Suore della Provvidenza per l’Infanzia Abbandonata. Verranno messe in vendita anche sullo shop online della società sei maglie di gioco autografate e indossate durante la partita con Monza da Brizard, Lucarelli, Leal, Scanferla, Simon e Romanò. L’iniziativa sarà valida fino al 16 febbraio e fino all’esaurimento delle maglie. Il ricavato verrà donato alla Congregazione Piacentina delle Suore della Provvidenza per l’Infanzia Abbandonata guidata da suor Albina Dal Passo per costruire un muro di cinta ad Hosanna, in Etiopia, a difesa di un villaggio con 900 bambini.