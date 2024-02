Nuoto pinnato, 14 medaglie e tre titoli italiani per la Calypso Piacenza ai Tricolori

Tre titoli italiani e tante medaglie. La Calypso Piacenza si conferma squadra solida e di vertice nel panorama nazionale ai campionati Italiani di categoria di nuoto pinnato che si sono disputati a Lignano Sabbiadoro lo scorso fine settimana.

Alla manifestazione nazionale hanno partecipato circa 600 atleti provenienti da 48 società Italiane, per un totale di oltre 2mila atleti gara e 153 staffette ai blocchi di partenza.

I piacentini della Calypso hanno preso parte alla manifestazione con 16 atleti che hanno ottenuto i tempi limite per l’accredito accompagnati dai tecnici Umberto Raimondi, Laura Galli e Jonathan Alario.

La manifestazione ha previsto le gare dei 50, 100, 200 e 400 negli stili pinne e monopinna oltre ai 50 apnea monopinna, gli atleti hanno gareggiato divisi in cinque categorie per età con i 2011 i più giovani alla partenza.

Gli atleti della Calypso hanno concluso la manifestazione conquistando ben 14 medaglie e l’ottava posizione nella classifica generale a squadre. Il bottino dei piacentini conta 3 ori, 2 argenti e 9 bronzi, oltre a numerosi piazzamenti nelle gare individuali, la Calypso ha chiuso al quinto posto con i maschi e al nono posto con le femmine nella classifica a squadre.

Si sono laureati campioni d’Italia Christel Chiapponi nei 400 monopinna 2° categoria che ha concluso una gara in rimonta con un ottimo 4’08”09 ritoccando il personale di oltre 8”.

Sebastiano Rossi, vero mattatore dei campionati con 7 medaglie si è laureato campione d’Italia nei 50 apnea con il prestigioso tempo di 18”68. L’atleta piacentino è salito sul podio altre 4 volte individualmente: argento nei 50, bronzo nei 100, 200 e 400 monopinna e 2 volte in staffetta. In tutte le occasioni l’atleta piacentino ha fatto registrare il primato personale.

La staffetta 4×50 maschile senior mista pinne monopinna si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia concludendo una gara spettacolare nella quale i 4 atleti Piacentini si sono superati concludendo in prima posizione e lasciandosi alle spalle squadre ed atleti ben più blasonati. Hanno composto la staffetta Enrico Zangrandi, Sebastiano Rossi, Nicolò Fantoni e Francesco Losi.

Le altre medaglie della Calypso sono state conquistate da: Francesco Losi bronzo nei 50 apnea e 50 monopinna 3 categoria, a pochi centesimi dal compagno di squadra Rossi e il giovane Andrea Capellini, classe 2011, bronzo nei 50 apnea e 200 monopinna 1 categoria.

Sono salite sul podio confermando il buon livello della squadra della Calypso anche le staffette: argento per la 4×50 monopinna 3 categoria mista con Sebastiano Rossi, Matilde Grana, Alessandro Vedovelli e Christel Chiapponi.

Bronzo per la 4×50 monopinna mista juniores con Nicolò Fantoni, Francesca Sala, Francesco Losi e Sofia Borreri.

Bronzo per la 4×100 monopinna 2 categoria femminile con Matilde Basiola, Matilde Grana, Bice Cavallini e Christel Chiapponi.

Ha partecipato e contribuito al risultato di squadra anche Marta Irsonti e gli atleti esordienti in questa manifestazione Pietro Zanelli, Cesare Risoli, Samuele Fantoni che hanno ottenuto notevoli miglioramenti.

“Si sono conclusi con il botto questi campionati Italiani – ha commentato il responsabile tecnico Umberto Raimondi – 14 medaglie, tantissimi personali sbriciolati e staffette super che confermano la qualità del gruppo che ci tengo a sottolineare non è solo tecnica ma anche umana, sono ragazzi speciali ed è grazie a loro che una piccolissima realtà come la nostra riesce ad emergere in mezzo a colossi con altissimi numeri di tesserati. Ci godiamo questo momento ma siamo proiettati al futuro prossimo che ci vedrà impegnati agli assoluti e successivamente in coppa del mondo”.