Gas Sales Bluenegry, ora serve la svolta: contro Taranto riscatto obbligatorio

La Gas Sales più brutta della stagione, quella abulica e senz’anima scesa in campo mercoledì contro Verona, è un’immagine che i biancorossi dovranno riporre – una volta per tutte – nel cassetto dei ricordi. Sia perché il terzo posto in campionato (miracolosamente ancora intatto) va difeso dagli attacchi di Civitanova – staccata di una sola lunghezza e che il 25 febbraio incrocerà proprio i biancorossi – sia perché, per sperare di impensierire i polacchi dello Jastrzebski che mercoledì arriveranno in città per l’andata dei Quarti di finale di Champions, servirà la miglior versione di Piacenza.

Tutte valide motivazioni per non sottovalutare l’incrocio di oggi (con fischio d’inizio alle 18.00) al PalabancaSport contro Taranto, anticipo della nona giornata di ritorno di Superlega. La formazione pugliese naviga da tempo in pessime acque e nonostante la salvezza appaia come un miraggio, la matematica le consente ancora di sperare: i due set strappati a Modena nell’ultimo turno al PalaPanini lo certificano, la Gioiella Prisma scenderà in campo anche a Piacenza con il coltello tra i denti.

Tornando al lato biancorosso della rete, la squadra di Andrea Anastasi ha ancora tutte le carte in regola per chiudere la regular season tra le prime quattro, con il vantaggio dei Quarti di finale play off scudetto da giocare in casa. Ma al di là del campionato, la gara di oggi è da leggere anche come una sorta di “biglietto da visita” per la Champions, con i tifosi che esigeranno spettacolo ben diverso da quello di mercoledì scorso. La Gas Sales è padrona del proprio destino in entrambe le competizioni che la vedono ancora in corsa: gli alibi sono finiti, ora servono risposte convincenti.

LE ALTRE PARTITE – Quella tra Piacenza e Taranto è il primo dei due anticipi della nona di ritorno previsti oggi. L’altro, in programma alle 17.30, è Monza-Catania. Quattro, invece, gli incontri domenicali, con Padova-Perugia alle 16.00, Trento-Modena e Civitanova-Cisterna alle 18.00. L’nico match in diretta su RaiSport di questo turno, la suggestiva sfida tra Milano e Verona, si giocherà alle 19.00.