Gas Sales, adesso è il momento di ruggire anche in campionato contro Civitanova

A due giornate dal termine della regular season, la sfida di questo pomeriggio alle 16.00 in casa di Civitanova rappresenta per la Gas Sales Bluenergy un vero e proprio spareggio in chiave playoff. Piacentini e marchigiani condividono il terzo posto in classifica, ma la Lube vanta un maggiore numero di vittorie rispetto ai biancorossi, prima discriminate in caso di arrivo a pari punti: ecco perché un successo pieno garantirebbe alla squadra di Anastasi la certezza di chiudere la stagione regolare in una delle prime quattro posizioni. Questo vorrebbe dire giocare i Quarti di finale playoff (al via il 5 marzo) con il vantaggio del fattore campo.

Il momento in casa biancorossa – La pirotecnica vittoria al tie break di mercoledì in Champions contro lo Jastrzebski Wegiel ha infuso un’alta dose di entusiasmo in casa Gas Sales, ma è proprio adesso che viene il bello e anche il difficile. Fra oggi e mercoledì prossimo Simon e compagni si giocano tantissimo, affrontando due sfide cruciali sia in chiave Superlega sia per il futuro cammino europeo. Ma prima ancora di risintonizzare il cervello sul ritorno di Champions in programma tra tre giorni in casa dei campioni di Polonia, le frequenze sono tutte rivolte al match di oggi in casa dei cucinieri, formazione sempre temibile e reduce dal colpaccio esterno in Champions sul campo di Ankara. Piacenza in campionato non vince dal 4 febbraio scorso, con l’acuto contro Perugia che rappresenta l’unico sorriso nelle ultime sei partite di Superlega. Un trend negativo che, oltre ad avere consentito alla Lube l’aggancio in classifica, ha fatto avvicinare il trio composto da Verona, Monza e Milano, a sole quattro lunghezze di distanza e pronto a mettere la freccia in questa volata finale. Ma oltre ai discorsi di classifica, la Gas Sales dovrà confermare quanto di buono si è visto di fronte allo squadrone polacco: la Piacenza formato europeo è infatti una vera “macchina da guerra”, con una sola sconfitta all’attivo in sette partite, ma a questo punto della stagione è ora di spiccare il salto di qualità anche in campionato. Espugnare l’Eurosuole Forum, impresa che ai piacentini manca addirittura dall’ottobre 2021, significherebbe entrare già nell’ottica della poule scudetto.

Per quanto concerne la formazione titolare, l’unico dubbio riguarda il reparto centrale: Caneschi (uscito per un problema alla mano contro Jastrzebski) in questi giorni si è allenato regolarmente, ma nel caso non dovesse farcela è pronto al suo posto Ricci, senza dimenticare la carta Alonso (con il cubano decisivo mercoledì scorso).

Civitanova che invece dovrà fare a meno di Zaytsev, infortunato.

La carica di Simon – “Affrontiamo una squadra – spiega il centrale Robertlandy Simon – capace di giocare al meglio questo tipo di partite, lo ha dimostrato anche nell’ultima gara giocata in Champions League. Contro la Lube non abbiamo una tradizione favorevole: dobbiamo migliorare nel saper soffrire in certe partite, veniamo da un test importante come quello di Champions League e siamo pronti per affrontare al meglio la parte finale della stagione. A Civitanova ci sono in palio punti importanti, dobbiamo essere bravi ad avere pazienza e superare i momenti di difficoltà che potrebbero sopraggiungere nel corso dei set”.