Veronesi al top e panchina super, piegato Casale: è riscatto Assigeco

Torna a respirare l’Assigeco, che si lascia alle spalle il ko di Torino e conquista il secondo successo in tre partite della fase a orologio del campionato di Serie A2. Si può tranquillamente definire la vittoria delle “seconde linee” quella ottenuta al Palabanca contro Casale Monferrato: coach Salieri attinge a piene mani dalla panchina e trova ben 48 punti, sugli 89 complessivi, con Serpilli e Bonacini che entrano benissimo a dare manforte contro un’avversaria che per 30 minuti è più che in partita. Il resto lo fa Giovanni Veronesi con l’ennesima prestazione “monstre” da migliore in campo, frutto di 30 punti e un atteggiamento da leader vero.

UCC ASSIGECO PIACENZA 89 CASALE MONFERRATO 76