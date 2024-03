Basket, Assigeco a Rieti contro la Real Sebastiani per il sesto turno a orologio

Trasferta laziale per l’Assigeco, di scena oggi pomeriggio, domenica 24 marzo, alle 18 al PalaSojourner di Rieti per sfidare la Real Sebastiani nella sesta giornata della fase a orologio di A2. Dopo il turno di sosta legato alla Final Four di Coppa Italia, la squadra di coach Stefano Salieri torna in campo e lo farà senza Lorenzo Querci. Il vicecapitano biancorossoblù non ha recuperato dall’infortunio accusato nella vittoria casalinga pre-sosta contro la Luiss Roma. L’assenza è stata ufficializzata ieri dalla società piacentina che ha confermato il problema muscolare.

Un altro fattore di difficoltà è legato all’avversario, capace di espugnare il tempio del PalaDozza di Bologna contro la Fortitudo. L’Assigeco (che nella parte finale della stagione ha perso per infortunio l’americano Malcolm Miller) può contare comunque su un nuovo assetto che ha dato ottime risposte.