L’Assigeco in cerca della vittoria contro Cividale: stasera sfida in Friuli

Terzo successo consecutivo nel mirino per l’Assigeco, di scena stasera alle 20.00 a Cividale contro l’UEB Gesteco nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato di A2 maschile (girone rosso). Dopo le vittorie casalinghe contro Udine e Cento, la squadra di Stefano Salieri andrà a caccia del secondo successo esterno stagionale e al contempo della conferma della vittoria del match d’andata.

“Contro Cento – sottolinea Humberto Manzo, vice allenatore dei biancorossoblù – siamo stati bravi dopo un avvio non molto brillante ad aggiustare qualche situazione difensiva e salendo progressivamente d’intensità, aggredendo i loro giocatori più importanti e correndo in contropiede. È una vittoria importantissima per noi che ci porta sul due a zero nello scontro diretto e ci fa ben sperare per le prossime partite”.

Ora testa a Cividale. “Andiamo in Friuli per fare bene e cercare di portare a casa una vittoria che ci regalerebbe il due a zero nello scontro diretto. In questo momento sono una squadra in crescita, hanno vinto su un campo tutt’altro che facile come quello di Chiusi e godono di una spinta del pubblico importante. Dovremo essere bravi a fare una partita di grande attenzione su tutti i dettagli, mettendo sul parquet un alto livello di intensità difensiva”.