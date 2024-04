L’Assigeco chiude al meglio la seconda fase: convincente vittoria a Cremona

Si chiude con una vittoria la fase a orologio dell’UCC Assigeco Piacenza, che sul parquet del PalaRadi supera la Juvi Cremona in un match sempre al comando per tutti i quaranta minuti di gioco nonostante le assenze di Niccolò Filoni e Malcolm Miller. È di sette vittorie e tre sconfitte il bilancio di questa seconda fase del campionato dei ragazzi di coach Salieri, trascinati questa sera dai 25 punti a testa della coppia Veronesi-Serpilli e dalla doppia-doppia da 15 punti e 15 rimbalzi di Brady Skeens. La contemporanea vittoria di Cividale a Vigevano lascia i biancorossoblu all’ottavo posto in classifica del Girone Rosso. Per i quarti di finale dei playoff l’Assigeco affronterà quindi i temibili Trapani Shark, con gara-1 fissata per sabato 4 maggio.

Juvi Cremona – UCC Assigeco Piacenza 75 – 93 (22-26; 21-22; 13-20; 19-25)

PRIMO QUARTO

Sono di Cotton e Sabatino i primi punti di serata, ma l’Assigeco risponde subito presente con un parziale di 0-9 che costringe coach Bechi al time-out dopo neanche due minuti e mezzo di gioco. Vincini a bersaglio in avvicinamento, Gallo non sbaglia da oltre l’arco, così come Tortù nel cuore dell’area, ma Veronesi segna da tre punti per il nuovo +7 (8-15 al 4’). Prova a rimettersi sotto la Juvi con Sabatino e Vincini, ma Gallo infila la seconda tripla di serata per il 12-18 subito replicata da Sabatino. Sul finale di quarto i ragazzi di coach Salieri tengono la testa avanti, con il botta e risposta da oltre l’arco tra Virginio e Serpilli che chiude il primo quarto sul 22-26.

SECONDO QUARTO

Prosegue sulla falsariga dei primi dieci minuti di gioco la seconda frazione, con l’Assigeco che in avvio si porta anche sul +9 grazie alla penetrazione vincente di Sabatini. Costi e Vincini provano a tenere a galla i padroni di casa, ma i biancorossoblu sono in controllo con la bomba di Veronesi che porta il punteggio sul 28-41. Quattro punti in fila di Vincini e la tripla di Tortù riportano la Juvi sul -7, ma Serpilli risponde da bersaglio grosso. Tortù e Cotton trovano ancora la via del canestro, mandando le due squadre all’intervallo sul 43-48.

TERZO QUARTO

Tripla di Tortù, risponde Gallo, poi Serpilli ancora infuocato dai sei e settantacinque prima di un bel canestro di Vincini. Non sbaglia nel pitturato Serpilli, così come Tortù (20 punti complessivi), ma sono di nuovo Veronesi e Skeens a riallungare nel punteggio, nonostante i continui tentativi di rimonta della Juvi. Un’altra tripla di Veronesi a bersaglio, Cotton e Tortù combinano un tre su sei complessivo in lunetta: dopo trenta minuti di gioco l’Assigeco è avanti 56-68.

QUARTO QUARTO

Si scatena Serpilli al PalaRadi: tre bombe consecutive del giocatore marchigiano lanciano l’Assigeco sul +17, con i padroni di casa che accusano la stanchezza e non ne hanno più per rimontare. Il match scorre via con i biancorossoblu in controllo, e c’è spazio anche per l’ingresso in campo del giovane classe 2008 Umberto Manzo. L’Assigeco con una grande prestazione di squadra vince 75-93 e ottiene la quarta vittoria stagionale “on the road”. Ad attenderla al primo turno di playoff ci sarà la temibile corazzata dei Trapani Shark.

DATI STATISTICI

Juvi Cremona: Antonino Sabatino 15 (4/7, 1/5), Tekele Cotton 11 (2/5, 1/2), Cosimo Costi 6 (3/4, 0/1), Lorenzo Tortù 20 (3/8, 3/6), Luca Vincini 16 (8/10, 0/1); Marco Timperi 0 (0/3, 0/1), Nicolò Virginio 7 (1/3, 1/4), Francesco Grassi (0/1 da tre). Ne: Vincent Shahid, Gabriele Benetti, Mattia Boni, Alessandro Biaggini.

Allenatore: Luca Bechi (assistente: Danilo Quaglia).

UCC Assigeco Piacenza: Filippo Gallo 8 (1/1, 2/6), Federico Bonacini 6 (2/6, 0/3), Giovanni Veronesi 25 (4/10, 5/10), Michele Serpilli 25 (1/3, 7/11), Brady Skeens 15 (4/4 da due); Gherardo Sabatini 7 (3/4, 0/1), Lorenzo Querci 5 (1/1, 1/5), Ursulo D’Almeida 2 (0/1 da tre), Umberto Manzo 0.

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Manzo, Alessandro Susino).

DICHIARAZIONI ALLENATORE

“È stata una partita di fine stagione, avevo chiesto ai miei giocatori di fare una partita di serenità ma anche serietà e così hanno fatto. Siamo stati bravi a vincere tutti e quattro i parziali imponendo il nostro gioco, avendo pulizia nel cercare sotto canestro Skeens e aprendo la difesa di Cremona. Ognuno ha dato il suo contributo, abbiamo attuato molto bene degli aggiustamenti nell’intervallo perciò sono molto contento. Terminiamo una fase a orologio più che importante, e adesso andremo ad affrontare questi playoff con grande gioia e serenità. Il fatto di affrontare Trapani deve essere un regalo: quando giochi con i più forti è sempre un’occasione per migliorare e crescere”.