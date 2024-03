Piacenza Baseball, domenica contro Codogno la prima amichevole precampionato

Per il Piacenza Baseball la primavera segna l’arrivo delle prime amichevoli precampionato: la Serie B scatterà domenica 21 aprile in casa contro l’Ares Milano e il cammino pre-season sarà quasi tutto al De Benedetti. Domenica 17 marzo è in programma l’uscita d’esordio a Codogno, l’unica lontano dalle mura amiche. Il derby amichevole vedrà il playball alle 14.30 e anche per i lodigiani, al loro secondo anno consecutivo in Serie A, si tratterà dei primi giri di mazza stagionali.

Il fine settimana successivo segnerà l’appuntamento più importante in quanto tra sabato e domenica si darà spazio al 26° Torneo Città di Piacenza 23° Memorial Giovanni De Benedetti, manifestazione dalla consolidata tradizione che quest’anno godrà dell’etichetta internazionale per la partecipazione della formazione della massima serie svizzera dei Lausanne Indians.

Il triangolare sarà completato dalla presenza del Brescia che, dopo la retrocessione dell’anno scorso, sarà avversario dei biancorossi anche in campionato. Lo spring-training della squadra di Andrea D’Auria proseguirà alla vigilia di Pasqua contro gli Old Rags Lodi, compagine di C particolarmente ambiziosa nella quale sono confluiti alcuni giocatori di militanza biancorossa nelle ultime stagioni come Gabriel Molina, Davide Casana, Jesus Chacon e che è allenata da Pieraugusto Palazzina, fino allo scorso campionato vice di Gianluca Marenghi al Piacenza. Impegno successivo domenica 7 aprile contro i pari categoria Dynos Verona (doppio incontro) per poi chiudere, sette giorni prima del via al campionato, contro due squadre della massima serie: il Poviglio sabato 13 aprile ed il Senago domenica 14. Un nutrito calendario di amichevoli utile a preparare nel migliore dei modi una squadra che si approccia al campionato cadetto con molte modifiche rispetto al 2023.