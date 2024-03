Gas Sales, che partita con Milano! Vittoria al tie break e semifinale ipotecata

Il primo set – Sorride alla Gas Sales Bluenergy il primo set della sfida contro Allianz Milano, terzo confronto della sin qui equilibratissima serie che vale i quarti di finale playoff scudetto. Brava la squadra di Anastasi a mettere la freccia sin dai primi scambi, sfruttando la propria qualità a servizio (ma soprattutto un’eccellente prova in contrattacco) per volare subito avanti di cinque lunghezze sul 13-8, con Lucarelli e Leal in grande spolvero dai nove metri e Caneschi da urlo in attacco. Milano che si è rifatto sotto in due occasioni, prima sul 12-14 sfruttando soprattutto alla vena offensiva di Ishikawa e qualche errore di troppo dei piacentini e poi nel finale, ancora una volta aggrappandosi al fenomeno giapponese che ha annullato due set point ai padroni di casa. Piacenza che riesce comunque a chiudere avanti 25-22.

Il secondo set – La Gas Sales prova a mettere il turbo anche nel secondo parziale e dopo un avvio condotto punto a punto ingrana le marce altissime in attacco e a servizio, portandosi sul 16-11 con l’ace di Romanò. Il set sembra ormai andato, ma l’Allianz rimette ancora una volta tutto in discussione, 17-17 sfruttando due gravi errori in attacco dei biancorossi e agganciandoli sul 17-17. La straordinaria serie a servizio di Gironi entrato dalla panchina riporta a +3 i biancorossi, ma Milano ha in serbo altri colpi in canna e grazie a un paio di difese strepitose e al grande apporto del muro trova il nuovo pari sul 21-21. Nel finale ci pensano Piano e l’ace di Porro a completare la rimonta meneghina che si concretizza sul 23-25.

Il terzo set – Nel terzo set è la stessa Allianz a mettere la freccia, picchiando forte in attacco e a muro, mentre la Gas Sales sparisce dal campo smarrendo smalto, convinzione e soprattutto coesione, non riuscendo più a contrattaccare e cedendo sotto i colpi degli attaccanti avversari. Il muro meneghino continua a sgretolare la sicurezza dei piacentini, sotto 13-8. Milano preme con gioco e qualità, per la Gas Sales è notte fonda: il set si chiude 18-25 per la squadra di Piazza.

Il quarto set – L’equilibrio torna a farla da padrone nel quarto parziale, dove dopo un avvio punto a punto ci pensa Ishikawa, strepitoso nel siglare il +3 sul 18-21, a spaccare a metà il set. La Gas Sales è però brava a rimanere agganciata ai meneghini, annullando tre match point agli avversari con il doppio muro di un monumentale Simon (decisivo insieme a uno Scanferla pazzesco in difesa nel momento clou). Si va ai vantaggi, dove – dopo una spettacolare maratona – Piacenza riesce a volare al tie break chiudendo 31-29.

Il tie break – Super Kazijski e Milano che balza avanti in avvio di quinto set, la Gas Sales si aggrappa al suo Simon, con le due squadre che procedono a braccetto. Lucarelli regala il doppio vantaggio con l’ace dell’8-6. Sempre dai nove metri è Simon a siglare l’11-7. Ma le sorprese non sono ancora finite, con l’Allianz che pareggia sull’11-11. Ma il muro di Caneschi e un doppio Romanò riportano in alto i biancorossi sul +3. Piacenza, dopo tanta paura, chiude 15-12.

Il resto del programma – Emiliani e meneghini aprono le danze, mentre domani il calendario dei quarti di finale prevede gli altri tre incontri: alle 17.00 l’Itas Trentino, reduce dal 3-1 interno sulla Lube nella semifinale di andata di Champions League, cerca il successo che varrebbe il pass diretto per le semifinali, anche se Modena è pronta a vendere cara la pelle in trasferta. Alle 18.00 le telecamere di Rai Sport fanno visita all’Eurosuole Forum per il confronto da dentro o fuori tra Civitanova (che ha perso i primi due faccia a faccia della serie) e Monza, determinata a centrare un altro blitz nelle Marche per volare in semifinale. Alla stessa ora, Perugia è impegnata tra le mura amiche e vuole infliggere il “colpo di grazia” a Verona, che per restare in lizza deve ripetere l’impresa del girone di ritorno della regular season, quando espugnò il PalaBarton al tie break. Le formazioni che saranno eliminate da questi quarti di finale affronteranno ad aprile i playoff per il 5° posto con in palio un biglietto per la Challenge Cup, terza competizione europea per club.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI