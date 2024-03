Zaffanella s’impone su Mirko Fra e si aggiudica il Torneo della Vittorino da Feltre

Sono stati complessivamente cinquantadue i giovani tennisti, in gran parte Under 16 e Under 18, che nei giorni scorsi hanno dato vita al Torneo della Vittorino da Feltre, che ha visto la vittoria di Francesco Zaffanella del Tennis Fiorenzuola, nella finale contro Mirko Fra, atleta del circolo ospitante.

La finalissima, fin dalle battute iniziali, sembrava nelle mani del giocatore biancorosso, protagonista durante primo gioco conquistato 4-1, e del vantaggio sul 3-1 nella seconda frazione. Ma dopo un match-ball non decisivo dell’atleta di casa, è iniziata la rimonta di Zaffanella, il quale, dopo aver vinto la seconda partita (4-3), si è imposto sul filo di lana nel tiebreak, chiudendo il conto sul 10-8 grazie a un gioco più offensivo.

Organizzato dalla Vittorino da Feltre, sotto la regia del maestro Marcello Griffini, il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Roberta Cotta.

“C’è stata un’ottima partecipazione – ha commentato Griffini – soprattutto di atleti di circoli piacentini ma anche delle province limitrofe. Un torneo che è servito soprattutto come banco di prova in vista dell’ormai imminente inizio dei campionati di Serie D e di Serie C, in cui saranno impegnate tante squadre che hanno partecipato a questo rodeo. Un torneo di buona qualità terminato con una finale che ha regalato ai presenti uno spettacolo di ottimo livello”.