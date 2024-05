Tennis, Vittorino ad un passo dalla promozione in B2: domenica la gara decisiva

La Vittorino da Feltre prosegue la sua marcia d’avvicinamento al campionato di Serie B2 di tennis. Dopo aver vinto la regular season di Serie C, con un bottino di sette punti collezionati nelle quattro partite disputate, la squadra biancorossa capitanata dal maestro Marcello Griffini si è infatti imposta anche nella semifinale playoff, disputata domenica 5 maggio contro il Tc San Biagio di Reggio Emilia.

vittoria sofferta, ma importantissima

Una vittoria conquistata al termine di una gara equilibrata, condizionata dalla posta in palio rappresentata dall’eccesso alla finale che mette appunto in palio la promozione al campionato di Serie B2. Cinque i convocati dal capitano Griffini, coadiuvato dal vice Riccardo Pernigotti, per la gara di playoff: Aalvaro Gil Bueno (2.5), Carlo Emanuele Marsilio (2.5), Mirko Frà (3.1), Michele Pontoglio (3.2), Gianluigi Tedesco (3.2).

Proprio i due giocatori biancorossi di punta hanno firmato le vittorie del momentaneo vantaggio della Vittorino: Bueno, nel primo singolare, si è imposto agevolmente in due set (6-1, 6-2) contro Fava, e altrettanto ha fatto Marsilio chiudendo il conto con i parziali di 6-1, 6-4 contro Ruspaggiari. Decisamente più equilibrato il terzo incontro di singolo che ha visto opposti il giovane Mirko Frà e il reggiano Benassi, che alla fina ha avuto la meglio in due set molto tirati e combattuti (6-3, 6-4). Dopo aver accorciato le distanze, la formazione reggiana ha ristabilito la parità col quarto incontro di singolo, che ha visto soccombere il Presidente biancorosso Gianluigi Tedesco contro un ottimo Iemmi (6-3, 6-1 i parziali). Vittorino di nuovo in vantaggio col primo incontro di doppio, vinto agevolmente e grazie ad un ottimo gioco da Bueno e Marsilio contro Fava e Ruspaggiari (6-4, 6-2), ma CT San Biagio capace di ristabilire ancora una volta la parità grazie al successo conquistato nel secondo incontro di doppio da Iemmi e Benassi contro Pontoglio e Frà (6-1, 6-2). Il parziale di 3-3 ha reso necessario la disputa del doppio di spareggio, una partita ancora una volta equilibrata e avvincente in cui la Vittorino ha fatto valere anche il fattore campo e il sostegno dei propri tifosi: Bueno e Pontoglio hanno vinto (7-5) il primo set contro Iemmi e Benassi che nel secondo parziale hanno riequilibrato la gara (6-3), per poi subire il definitivo affondo dei biancorossi che si sono aggiudicati l’incontro (7-5) per il definitivo 4-3.

domenica la gara decisiva

Grazie alla vittoria conquistata contro il TC San Biagio, la Vittorino si è qualificata alla finale regionale che si disputerà domenica prossima contro il Ts Albinea di Reggio Emilia, e che decreterà la formazione che conquisterà la promozione al campionato di Serie B2.