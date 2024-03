Memorial De Benedetti, il Piacenza Baseball sfida Losanna e Brescia

Lo stadio De Benedetti riapre le porte sabato 23 marzo alle 15.00 in occasione della ventiseiesima edizione del Torneo Città di Piacenza, con l’attesa sfida tra il Piacenza Baseball, gli svizzeri della Lausanne Indians.

L’evento, organizzato per ricordare il fuoriclasse del baseball piacentino Giovanni De Benedetti, proseguirà nella giornata di domenica 24 marzo, quando entrerà in gioco anche Brescia.

Il programma – Gli Indians di Losanna, attualmente in quindicesima posizione del ranking continentale, sono un team giovane che vanta una Coppa di Svizzera, un titolo nazionale e sei titoli della Svizzera Romanda.

Lo scontro di sabato pomeriggio alle 15.00 sarà un test impegnativo per il Piacenza, che reduce da profondi cambiamenti, affronterà gli svizzeri potendo contare sui due rinforzi reggiani Freinoil Carrasco e Daniele Torelli (assenti domenica scorsa a Codogno). Ancora fermo invece, ma in fase di recupero, Niccolò Loardi che sarà l’unico assente.

Domenica 24 marzo, il De Benedetti ospiterà, poi, la sfida contro il Brescia che, dopo la retrocessione dalla Serie A, si scontrerà alle 11.00 con la perdente del giorno prima, e successivamente con la vincente alle 15.30.

Tutte le partite saranno sulla distanza dei 7 innings.