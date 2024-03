Calcio dilettanti, 4 recuperi in Promozione. Il Sangiu riparte da Ponzini. Ecco tutte le gare

Un solo recupero in Eccellenza, quattro a completamento della 28esima giornata di Promozione e turno completo nelle altre categorie, al di là dell’anticipo di ieri tra Sporting e Sannazzarese, in questa domenica delle Palme. Quasi ovunque palla al centro alle 14.30, con le eccezioni di Campagnola-Pontenurese (ore 15), Pianellese-Rottofreno (15,30) e Libertas-Podenzano (al “Puppo” alle 17).

In Promozione debutta l tandem Esposito-Papini

Benchè piuttosto incerottata e priva anche degli squalificati Simone Barbarini e Gambazza, l’Alsenese di mister Guarnieri deve saperla fare da buon domatrice nella tana del Felino per riprendersi il secondo posto e l’ideale vantaggio nello sprint per garantirsi l’accesso diretto alla finale playoff. Vero che l’avversaria parmense (7 punti nelle ultime 3) sta attraversando un gran momento, ma la missione è certo alla portata di Cerati e compagni. Così come non è impossibile il compito di centrare un risultato positivo tanto per la Pontenurese quanto per il CarpaChero del neo tandem tecnico Esposito-Papini, entrambe di scena nel reggiano a domicilio delle altalenanti Campagnola e Riese.

Il Corte a caccia di punti salvezza

A proposito di neo allenatori, il battesimo di “Spillo” Ponzini sulla panchina del San Giuseppe è al cospetto della terribile band in blucerchiato capace in settimana di mettere sotto l’ex regina del girone A di Seconda, cioè lo Ziano; ancora complimenti al San Corrado e tanti dunque i motivi di interesse della stracittadina che si gioca al “Cavanna”. Nel girone B è quasi da ultima spiaggia l’impegno esterno del Corte, chiamato muovere la classifica per evitare i playout, mentre in ottica playoff la Virtus San Lorenzo deve mettere a pieno frutto il fattore campo.

in Terza occhi puntati su Caorso e Polisportiva Samurai

In Terza sua maestà il Caorso è virtualmente a + 4 sulle più immediate inseguitrici e sembra improbabile possa smarrire lo scettro sul vialone d’arrivo; occhio però alla Polisportiva Samurai in questa giornata caratterizzata dalla sfida ad alta quota di Castel San Giovanni e da una “prima” sulla panchina di una formazione maggiore di un mister al femminile parecchio in gamba

ECCELLENZA

Brescello-Fidentina

PROMOZIONE, giornata di recuperi

Boretto-FornovoMedesano

Campagnola-Pontenurese

Felino-Alsenese

Riese-CarpanetoChero

PRIMA CATEGORIA

Sporting Fiorenzuola-Sannazzarese

Arquatese-San Secondo

Borgonovese-Salicetese

Fidenza-PontollieseGazzola

Junior Drago-Lugagnanese

Spes-RiverNiviano

Vigolzone-Soragna

Zibello-Vigolo

SECONDA CATEGORIA, GIRONE A

Gropparello-GossolengoPittolo

Libertas-Podenzano

Pianellese-Rottofreno

Pol.BF-Ziano

San Giuseppe-San Corrado

Vernasca-San Lazzaro

Virtus Piacenza-BobbioPerino

SECONDA CATEGORIA, GIRONE B

Cadeo-Club70

Fonta-Levante

Mezzani-Campeginese

Pro Villanova-Busseto

Viarolese-Corte Calcio

Virtus Calerno-Fontanellatese

Virtus San Lorenzo-Gattatico

TERZA CATEGORIA

Caorso-Samurai

Fulgor Fiorenzuola-Bivio Volante

Gerbido-Omi Academy

San Filippo Neri-Travese

San Polo-Folgore

San Rocco-Primogenita

Turris-Podenzanese

Riposa: Alseno