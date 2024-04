Piacenza Baseball, domenica nuova amichevole precampionato in casa di Verona

Il Piacenza Baseball può riprendere la sua marcia di avvicinamento al campionato con due partite in trasferta sul diamante dei Dynos Verona, anch’essi di Serie B.

Un test di un certo livello che mette i biancorossi nella dimensione del doppio incontro, quella che li accompagnerà lungo tutta la stagione. Domenica 7 aprile, Gara 1 è in programma alle 10.30 e gara 2 alle 14.30.

Anche stavolta sarà aggregata tutta la squadra U18 in ossequio a quello che vuole essere il progetto 2024 del Piacenza che ha come fine principale la valorizzazione dei più giovani. Si giocherà sulla distanza dei 7 innings con le tempistiche dettate anche dai limiti nel numero di lanci a cui saranno assoggettati i lanciatori che man mano verranno schierati. I Dynos rappresentano una realtà consolidata della Serie B Nazionale e nelle ultime stagioni si sono spesso qualificati ai playoff arrivando non tanto lontano da una possibile promozione. Anche quest’anno si presentano come una delle squadre di punta del girone B nel quale troveranno Alpina Trieste, Bolzano, Buttrio, Crazy Sambonifacese, Staranzano Ducks, Longbridge Bologna e Rangers Redipuglia.