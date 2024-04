Baseball, al De Benedetti contro Ares Milano scatta il campionato del Piacenza

Per il Piacenza Baseball è tempo di campionato. Con i biancorossi in griglia, la Serie B inizia il suo cammino di regular season e per la squadra allenata da Andrea D’Auria l’esordio è in programma domenica 21 aprile allo stadio De Benedetti contro Ares Milano (con gara 1 alle 11.00 e gara 2 alle 15.00).

il punto in casa piacenza e ares milano

Un confronto di non facile interpretazione, in quanto entrambe le contendenti hanno cambiato parecchio rispetto all’anno scorso. Piacenza fallì i playoff per un soffio, mentre i lombardi consolidarono la loro permanenza a ridosso delle prime posizioni. Quest’anno entrambe le rose sono state profondamente riviste con la rinuncia, in entrambe le piazze, a qualche pezzo da novanta. Ne derivano obiettivi meno prestigiosi, ma certamente votati alla valorizzazione dei giovani provenienti dai rispettivi vivai.

campionato difficile

Le “regine” quest’anno sono Sala Baganza e Brescia, retrocesse dalla massima serie, con Avigliana outsider di lusso. Un gradino sotto troviamo Junior Parma, Seveso e la neopromossa Porta Mortara. Un girone in teoria scontato, ma che nella pratica potrebbe riservare qualche sorpresa.

le altre partite di serie b

Avigliana-Porta Mortara, Seveso-Brescia e Sala Baganza-Junior Parma.

in campo anche le giovanili biancorosse

Dopo il bell’exploit dell’Under 18 mercoledì contro Crocetta Parma, le giovanili biancorosse tornano in campo domenica 21 aprile con l’Under 14 che a Poviglio proverà a riscattare il brutto esordio casalingo contro lo Junior Parma.