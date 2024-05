Basket A2, ancora fatale il terzo quarto: Assigeco battuta nuovamente da Trapani

L’Assigeco Basket Piacenza non riesce nell’impresa di espugnare il Pala Shark di Trapani, con i padroni di casa che vincono 69-61 il secondo incrocio dei quarti di finale playoff e si ritrovano così a condurre per 2-0 la sere, dopo il 90-69 maturato in gara 1 sabato scorso.

la cronaca della partita

Nonostante la sconfitta, i ragazzi di coach Salieri giocano una superlativa partita a viso aperto, toccando addirittura il +13 nella prima metà di gara, e sono bravi ad incassare il tentativo di fuga dei siciliani nel terzo quarto rimettendosi prepotentemente sotto nel finale di match, per poi provare fino alla fine a recuperare definitivamente il risultato. Ai biancorossoblu non bastano le grandi prestazioni di Skeens (10 punti e 14 rimbalzi) e Veronesi (18 punti). La serie adesso si sposta a Piacenza: venerdì sera alle 20.30 Palabanca andrà in scena gara 3.