Basket Serie A2, parte dalla Sicilia l’avventura playoff dell’Assigeco Piacenza

L’attesa è finita e a parlare sarà il parquet. Un’Assigeco Basket Piacenza libera da pressioni ma determinata e stimolata a mille è pronta per iniziare l’avventura dei playoff di A2 maschile, raggiunti per il terzo anno consecutivo. Nei quarti di finale, l’avversario per i ragazzi di coach Salieri è il più duro: la corazzata Trapani Shark, che avrà anche il fattore campo a disposizione nella serie.

il programma: sabato 4 maggio la prima sfida

Sabato 4 maggio alle 20.30 in Sicilia andrà in scena gara 1, con lo stesso parquet pronto a ospitare il secondo atto a distanza di 48 ore (lunedì ore 20.30), mentre venerdì sempre alle 20,30 la serie si sposterà al PalaBancaSport di Piacenza per gara 3, ultimo atto certo del duello dove per approdare in semifinale bisognerà vincere tre sfide. L’ultimo duello tra le due squadre risale a due mesi fa, con Piacenza che lottò ma soprattutto perse per infortunio l’americano Malcolm Miller, che terminò purtroppo lì la sua stagione.