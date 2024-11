Torna in campo l’Assigeco, necessario ritrovare la vittoria contro Torino

“Match difficile, loro hanno una rosa molto forte e due americani di spessore”. L’Assigeco deve risalire la china già da dal match di stasera, mercoledì 27 novembre, tra le mura domestiche contro Torino.

Assigeco fanalino di coda in Serie A2

Dopo nove giorni scocca l’ora del rientro in campo per l’Assigeco, fanalino di coda del campionato di A2 maschile e attesa dal match casalingo di stasera al PalaBancaSport (palla a due alle 20.30) contro la Reale Mutua Torino.

Il match, originariamente in programma sabato scorso, era stato spostato a causa della convocazione in nazionale austriaca del giocatore di casa Omer Suljanovic. Piacenza riparte dal ko nel Monday Night di Brindisi contro la Valtur, un’occasione non concretizzata in uno scontro diretto per la parte bassa della classifica.

“Ci aspetta – le parole del vice allenatore dell’Assigeco Luca Ogliari – un match difficile, Torino è una squadra con una rosa con un mix di giocatori esperti del campionato, due americani di spessore (Taylor e Ajayi) e giovani interessanti. Sicuramente per portare a casa i due punti noi dovremo riuscire a pareggiare la loro intensità sia fisica che difensiva, dimostrando di avere più di loro il desiderio di vittoria, ed essere continui su tutti i quaranta minuti di gioco”.