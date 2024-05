Basket A2, Assigeco con le spalle al muro: contro Trapani serve solo la vittoria

È un’Assigeco Basket Piacenza con le spalle al muro quella che venerdì 10 magio alle 20.30 scenderà in campo al Palabanca per affrontare – nel terzo confronto dei quarti di finale playoff di Serie A2 – gli avversari di Trapani.

I siciliani, dopo essersi aggiudicati i primi due round, hanno l’opportunità per chiudere la serie e volare al turno successivo: i piacentini, dal canto loro, sono quindi costretti a vincere per prolungare il discorso e portarlo a gara 4, che eventualmente si giocherebbe domenica.

l’avversario

Dopo una clamorosa stagione regolare condita da 29 vittorie e appena 3 sconfitte, la Trapani Shark si è qualificata come testa di serie numero 1 nel tabellone argento dei playoff. La profondità del roster siciliano è tale da richiedere un ampio turnover e l’esclusione di due senior di partita in partita. Le enormi ambizioni del presidente Antonini sono state confermate anche dall’esonero a marzo di coach Daniele Parente dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano della Fortitudo Bologna, con l’arrivo di Andrea Diana sulla panchina trapanese. Dopo il cambio di guida tecnica, la corazzata siciliana vuole proseguire il proprio dominio anche nella post-season, e senza dubbio rappresenta un test di monumentale difficoltà per i giovani e decisamente meno esperti ragazzi di coach Salieri.

Trapani, contro l’Assigeco, ha vinto 90-69 gara-1 e 69-61 gara-2 ed è in vantaggio 2-0 nella serie.