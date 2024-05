Volley, Gas Sales tra partenze e nuovi arrivi: ecco come giocherà la squadra

La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha fretta di lasciarsi alle spalle la brutta stagione recentemente vissuta, concentrandosi – in attesa dell’estate olimpica – su quella che verrà.

La squadra, mancate tutte le finali che si era prefissata di raggiungere, ha subito un’importante operazione di restyling, ma per capire come giocherà l’anno prossimo il gruppo guidato da Andrea Anastasi (con quest’ultimo che ha rinnovato per un’altra stagione) è utile elaborare un bilancio relativo agli arrivi e agli addii, senza dimenticare lo “zoccolo duro” che invece continuerà a costituire l’ossatura della Gas Sales del futuro.

lo “zoccolo duro” rimane

Cominciamo proprio da chi indosserà questa maglia anche l’anno prossimo: oltre al libero Leonardo Scanferla, resteranno a Piacenza l’opposto Yuri Romanò, i centrali Robertlandy Simon e Fabio Ricci, il palleggiatore e capitano Antoine Brizard e lo schiacciatore Robbert Andringa.

le PARTENZE

Per quanto riguarda le partenze, quella più pesante riguarda Ricardo Lucarelli, schiacciatore completissimo in tutti i fondamentali e che per due stagioni è stato il collante tra attacco e difesa. Il brasiliano lascia per il Giappone.

Lo seguirà anche l’azzurro Francesco Recine, dopo tre anni di militanza in maglia Gas Sales. Infine, pure Yoandy Leal ha salutato il club piacentino: “el tigre” giocherà in Russia al Lokomotiv Novosibirs.

Al centro, invece, se ne sono andati Edoardo Caneschi e Roamy Alonso: il primo, tra i convocati nella Nazionale di Fefè De Giorgi per le qualificazioni olimpiche e tra gli unici a salvarsi quest’anno in maglia biancorossa, giocherà l’anno prossimo la Champions con la maglia di Milano. Il cubano, invece, difenderà i colori di Taranto. Valigie fatte anche per Bruno Dias e Nicolò Hoffer, con il secondo palleggiatore e secondo libero (entrambi giovani e di belle speranze) che cercheranno miglior fortuna altrove. Addio doloroso, infine, quello dell’opposto Fabrizio Gironi.

gli ARRIVI

Passiamo ora alle new entry, nomi non ancora confermati dal club ma che praticamente sono già certi. Il comparto schiacciatori, che eccetto il riconfermato Andringa è stato interamente rifondato, si arricchirà di Uros Kovacevic. Con un passato a Modena, Verona e Trento, la scorsa stagione il trentenne mancino ha giocato in Russia con l’Ural Ufa. Per lui si tratta dunque di un ritorno in Italia. Chi invece il campionato italiano lo conosce molto bene è il canadese Stephen Maar, che con la sua Monza ha raggiunto quest’anno due finali (Coppa Italia e scudetto). Il reparto sarà completato dal talento turco classe 2002 Ramazan Efe Mandiraci: la trattativa per portarlo all’ombra del PalabancaSport non è ancora conclusa, ma ci sono ottime probabilità che vada in porto. Già sicuro, invece, l’arrivo del giovane e talentuoso opposto Alessandro Bovolenta, così come del forte centrale azzurro Gianluca Galassi. Accanto a quest’ultimo, a giocarsi il posto con Simon, sarà il francese Moussé Gueye, già nella lista dei 30 convocati dal ct Andrea Giani per VNL e Olimpiadi di Parigi. Infine, nel ruolo di secondo libero, ecco arrivare da Santacroce il promettente Luca Loreti, in pianta stabile nelle Nazionali giovanili, mentre il vice-Brizard sarà Nicola Salsi: classe 1997, cresciuto nelle giovanili di Modena, Salsi ha vinto con l’Italia l’Universiade e i Mondiali universitari.

Già individuato, dopo la partenza di Antonio Valentini, il vice di Anastasi per il prossimo anno: si tratta di Roberto Rotari, reduce dall’esperienza allo Zawierce in Polonia.